Врач Кораблева назвала противопоказания к употреблению моркови

Врач-диетолог Ольга Кораблева пояснила о противопоказаниях к употреблению моркови. Несмотря на полезность овоща, его можно есть не всем.

Морковь очень полезна для кожи, она укрепляет сердечно-сосудистую систему. Овощ удобен при похудении, но его категорически нельзя есть при болезнях печени. Если с этим органом присутствуют проблемы, то могут наблюдаться сбои в усвоении каротина. Морковь нельзя есть тем, кто имеет язвенную болезнь желудка и воспаление стенок тонкой кишки.

В процессе выбора овоща необходимо обратить внимание на то, что он не должен быть бугристым, мягким, иметь трещины и пятна. Если таковые присутствуют, это говорит об испорченной середине. Когда наблюдается чрезмерно густая ботва, то корнеплод с большой долей вероятности будет твердым.

Источник: rsport.ria.ru