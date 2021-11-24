 

Врач Кораблева назвала противопоказания к употреблению моркови

24.11.2021, 12:02, Разное
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Врач-диетолог Ольга Кораблева пояснила о противопоказаниях к употреблению моркови. Несмотря на полезность овоща, его можно есть не всем.
Морковь очень полезна для кожи, она укрепляет сердечно-сосудистую систему. Овощ удобен при похудении, но его категорически нельзя есть при болезнях печени. Если с этим органом присутствуют проблемы, то могут наблюдаться сбои в усвоении каротина. Морковь нельзя есть тем, кто имеет язвенную болезнь желудка и воспаление стенок тонкой кишки.

В процессе выбора овоща необходимо обратить внимание на то, что он не должен быть бугристым, мягким, иметь трещины и пятна. Если таковые присутствуют, это говорит об испорченной середине. Когда наблюдается чрезмерно густая ботва, то корнеплод с большой долей вероятности будет твердым.

Источник: rsport.ria.ru



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