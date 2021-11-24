 

Телеведущий Остап Дроздов назвал дешевым трюком заявления Зеленского о «российской угрозе»

24.11.2021, 12:02, Разное
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Львовский журналист Дроздов выразился по поводу ситуации в Украине с «российской угрозой». Он считает слова президента лукавством.
С недавнего времени украинские СМИ только и говорят об военной угрозе со стороны России. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. Националисты ответили на это сообщение митингом в центре столицы. Они не верят словам Зеленского, на плакатах можно было увидеть обвинения во лжи и государственной измене.

Остап Дроздов, который является популярным Львовским журналистом и телеведущим, уверен в лукавстве Киева. Он считает, что такими заявлениями Владимир Зеленский отвлекает украинский народ от насущных внутренних проблем страны. Российская «угроза» теперь стала главным обсуждением и переключила внимание людей на возможную войну. Журналист отметил, что использование трюков с подменами понятий не сработают, среди людей уже распространилась тревога.

Недавно представителем президента Украины были прокомментированы обвинения в государственной измене. Должностное лицо Украины не имеет права допустить утечку любой информации.

Источник: politexpert.net



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