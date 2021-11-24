Independent – скатываются к авторитаризму — эрозия демократии на Кубе, в Мьянме и даже в США

На фоне пандемии коронавируса всё больше стран начали скатываться к авторитаризму, пишет The Independent со ссылкой на доклад Международного института демократии и содействия выборам. В документе отмечается, что ситуация с COVID-19 предоставила властям некоторых государств дополнительные инструменты и оправдания для применения репрессивной тактики и подавления инакомыслия.



Reuters

Демократия в опасности, поскольку на фоне пандемии COVID-19 всё больше стран «скатываются к авторитаризму», пишет The Independent со ссылкой на новый доклад Международного института демократии и содействия выборам (IDEA).

По данным этой организации, количество авторитарных режимов растёт, а их лидеры действуют всё более нагло.

В докладе говорится, что пандемия коронавируса предоставила дополнительные инструменты и оправдания для применения репрессивной тактики и подавления инакомыслия в таких странах, как Белоруссия, Куба, Мьянма, Никарагуа и Венесуэла.

«Небывало большое число стран страдают от эрозии демократии», — указывает IDEA в своём исследовании состояния демократии в 2021 году, основанном на данных, собранных с 1975 года.

Согласно этому документу, 70% мирового населения в настоящее время живёт либо при недемократических режимах, либо в странах, отступающих от демократических принципов.

При этом даже в крупных демократических странах, таких как США, Бразилия и Индия, наблюдается «эрозия» этой самой демократии, говорится в докладе.

Так, например, бывший американский лидер Дональд Трамп и нынешний президент Бразилии Жаир Болсонару в последние годы ставили под сомнение результаты выборов в их странах.

В Индии, крупнейшей в мире демократии, преследованиям подвергаются различные меньшинства, в то время как критики индийского правительства сталкиваются с арестами и судебными преследованиями, пишет The Independent.