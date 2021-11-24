 

“По два часа мы не могли найти врачей. Умоляли вернуть маму в реанимацию”. Дочь Нины Руслановой назвала причины ее смерти

24.11.2021, 11:56, Новости дня
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“Не хотела ничего писать, но вранье надоело. Вчера не стало моей мамы. Она умерла в 4-й больнице. 25 октября мы пришли в Сеченовскую больницу своими ногами, платили за палату 10 тыс. руб. в сутки. На четвертый день у мамы, по словам врачей, упал гемоглобин, ее перевели в реанимацию, влили два литра крови, что привело к обширному инфаркту. Затем у нее нашли полип. Не дожидаясь гистологии, его удалили. Мама оставалась в реанимации”, – написала Рудакова.

По словам дочери актрисы, после этого у Руслановой выявили больничную пневмонию.

“КТ (компьютерная томограмма), которую сделали в реанимации, не показала ничего, кроме бронхита. Через пять дней после операции мне сообщили, что у нее COVID-19. Ее перевезли в 4-ю больницу на [улице] Доватора. Мы умоляли,  чтобы ее положили в реанимацию. Уговорили с трудом. В понедельник ее перевели в отделение. Каждый день ей было плохо, по два часа мы не могли найти врачей. Я говорила с мамой, параллельно звонила папе. Папа звонил главным врачам “Cеченовки”, только после этого приходил врачи. Мы просили, умоляли вернуть маму в реанимацию. Позавчера маме стало плохо, к 9.00 ее все-таки перевели в реанимацию. В 18.00 мама умерла”, – написала Рудакова.

https://www.facebook.com/Olesya.Rudakova.Rus/posts/4684266464967204

Российский актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram отреагировал на заявление Рудаковой.

“Уж если с Руслановой так?!..” – написал он.

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Публикация от Стас Садальскии * (@stassadal)

Контекст:

Русланова родилась 5 декабря 1945 года в Богодухове Харьковской области. Она  выросла в детском доме.

Русланова сыграла почти в 150 фильмах. Наиболее известные – “Афоня”, “Возвращение Будулая”, “Кин-дза-дза!”, “Собачье сердце”, “Завтра была война”, “Зимняя вишня”.

21 ноября стало известно, что 75-летняя Русланова умерла. Русланову похоронят 24 ноября на Троекуровском кладбище в Москве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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