В России законодательно ограничат жирность молока, масла и сметаны

Комитет Государственной думы по здравоохранению поддержал инициативу Минздрава о введении предельно допустимых норм содержания жира для реализуемой на территории России молочной продукции.

«Данные многочисленных исследований подтверждают, что жирная пища несёт колоссальные риски для здоровья. Сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с печенью, желудочно-кишечным трактом – это лишь то немногое, к чему может привести неумеренный приём такой еды. Именно поэтому мы приняли решение ввести ограничения на производство и реализацию молочной продукции с высоким содержанием жиров», – заявил председатель комитета Дмитрий Хубезов.

По словам парламентария, «большинство граждан даже не заметит, что вместо сметаны с жирностью 25%, им теперь будет предложена 15%».

«Польза для организма от этого будет огромная, и, что немаловажно, положительный эффект будет заметен уже через несколько месяцев», – добавил он.

С 1 января 2022 года в России будет запрещено производить и продавать молоко с жирностью более 2,5%, масло с содержанием жира более 72,5%. С 1 июля аналогичные ограничения будут введены для сметаны (не более 15%) и кефира (не более 2,5%).

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