Мнение: Деревянный штангенциркуль

Принято считать, будто до 1917 года в России ничего не было, кроме лесов, болот да полей, на которых крепостные крестьяне пахали барскую землю при помощи деревянной сохи.

Это не вполне верная картина. К 1917 году около 90% земли принадлежало крестьянам, и пахали они вполне современной на тот момент техникой — один только американский завод под Люберцами выпускал по 60 тысяч жатвенных машин в год.

Впрочем, обо всём этом мы уже говорили. Не говорили мы только об инструментах, которые, как мне сообщил один из известных вам комментаторов, в Императорской России отсутствовали. Дескать, советские стройки отличались такой бестолковостью, так как начинать приходилось «с нуля», без подготовки, даже без инструментов, которых до 1917 года в России не было.

Вот, однако, дореволюционный каталог сверлильных инструментов производства завода Г.М. Пека, переименованного позже понятно кем в «Красный изобретатель». Рекомендую полистать, получите эстетическое удовольствие. Сейчас так делать уже разучились:

https://www.charmingrussia.ru/2021/07/sverlilnye-mashiny.html

Вот, к примеру, одна из страниц со свёрлами по металлу:

Как видите, цены на свёрла начинаются от 6 копеек. Если считать, что 1 николаевский рубль равен сегодняшним 3 тысячам рублей, это 90 рублей за сверло. Свёрла побольше, понятно, стоили подороже. Так, сверло по металлу диаметром 5 мм стоило 16 копеек — 480 рублей на наши деньги. Набор из 25 свёрл разного диаметра стоил немногим меньше 3 рублей.

Каталог огромен, там есть шарошки, метчики, зенковки, развёртки и тому подобное, вплоть до инструментов, предназначение которых известно только коренным обитателям заводских цехов.

Средняя зарплата рабочего в то время была около 40 рублей. Это было весьма неплохо, ибо кухарки, например, получали 8 рублей, дворник — 18 рублей, а крестьяне — 5-7 рублей в среднем, но иногда значительно больше или меньше этой суммы.

Вот другой каталог — станки и инструменты для обработки металла:

https://www.charmingrussia.ru/2021/06/stanki-i-instrumenty-dlya-obrabotki-metalla-1913-god.html

Цены на простые сверлильные станки начинаются от 14 рублей:

Есть в каталоге и серьёзные агрегаты. За 300-400 рублей можно было взять уже мощный токарный или, допустим, болторезный станок, которым нашлось бы применение и в современных мастерских. Остальные распространённые виды станков также присутствуют.

Ручной инструмент стоит дешевле — от 80 копеек за примитивную дрель до 4 рублей за полупрофессиональную. Цены на штангенциркули начинаются от 50 копеек.

Оборудование покрупнее, — паровые кузнечные молоты, например, — в каталоге тоже присутствует, но уже без цен. Я так понимаю, его делали на заказ.

Если вы любите работать руками и зависаете иногда перед полками с инструментами в современных строительных супермаркетах, рекомендую потратить несколько минут, чтобы пролистать каталог целиком. Там есть всё — от шпергаков и лебёдок до калибров с домкратами.

Из одного только факта существования этого каталога можно сделать три вывода:

1. В Императорской России производили много хорошего и разнообразного инструмента.

2. Инструмент был доступен даже рядовому рабочему, не говоря уже об организациях.

3. Несколько рабочих, объединившись, вполне могли купить оборудование для небольшой мастерской… или, точнее, для крупного завода, ибо при Сталине крупным заводом считалась любая мастерская, в которой работали 16 человек, и в которой был хотя бы один механический двигатель:

https://olegmakarenko.ru/2168489.html

Собственно, оно и логично — во второй половине 19-го века в России наступил полноценный капитализм, который до того был ограничен отсутствием развитой сети железных дорог, крепостным правом и прочими известными факторами.

Одно из главных достоинств капитализма — производство и доставка самых разнообразных товаров по весьма умеренным ценам. Нет ничего удивительного в том, что старшее поколение даже при Брежневе с грустью вспоминало дореволюционное изобилие.

Я не знаю, есть ли сайт, на котором выложены сканы прейсъ-курантов российских предприятий начала 19-го века. Если есть, дайте мне ссылку, я с удовольствием посмотрю. Пока же могу предложить пролистать, например лоты на «Мешке» — там продавцы фотографируют только отдельные странички каталогов (надо заходить внутрь лота), но и этого достаточно, чтобы вдосталь напитаться ароматом эпохи:

https://meshok.net/?good=13873&search=прейскурант

Также кое-что есть на том самом сайте ЧарминРаша, на котором я нашёл каталог завода Пека:

https://www.charmingrussia.ru/

И, пользуясь случаем, выражаю официальную благодарность блогеру Ивано Иванов, указавшему нам на этот сайт.