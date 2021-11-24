 

Дочь Владимира Винокура страдала от анорексии и булемии

24.11.2021, 11:08, Разное
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Дочь известного российского артиста Владимира Винокура, которую зовут Анастасии, рассказала, что только недавно приняла свою внешность. Она вспомнила о балетном прошлом и о том, как боролась с анорексией и булимией.
Анастасия Винокур связала жизнь с балетом. Ей пришлось очень постараться, оставаться худой. Дочь артиста на собственном опыте знает, как сидеть на строгих диетах. В 35 лет Анастасия Винокур смогла принять себя. Ее полностью устраивает фигура, за которую приходилось бороться почти всю жизнь. Она прошла через постоянные взвешивания, скачки веса, диеты, анорексии и булимии. Также дочь Владимира Винокура пережила буллинг в школе, дедовщину в театре, психологическое насилие в отношениях. Она благодарна каждому человеку, который был в ее жизни, за то, что стала сильнее.

Из всех сложных ситуаций Анастасии Винокур помогали выйти родители и друзья. Также спасало чувство юмора и ведение дневников. Тогда еще не была распространена практика посещать психотерапевтов.

Дочь артиста откровенно призналась, что сделала пластику носа. Однако операция была проведена по предписаниям врачей. Искривленная перегородка не давала нормально дышать, пишет портал «Слово и дело».



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