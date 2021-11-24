В США появится подразделение по наблюдению за НЛО
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В США при Минобороны должно появиться новое подразделение. Оно будет вести наблюдение за НЛО. Такой информацией поделился источник в американском ведомстве.
Структурный отдел придет на смену актуальной рабочей группе, которая ведет наблюдение за НЛО. Новое подразделение получит название AOIMSG. Сотрудники ведомства займутся синхронизацией действий с Минобороны и всем американском правительстве по выявлению,
распознаванию и атрибуции объектов, которые представляют интерес в определенных зонах контролируемого воздушного пространства.
Специалисты отдела станут выполнять действия, направленные на снижение любой угрозы для нацбезопасности и полетов. Пентагон любое воздушное вторжение рассматривает серьезно. Как пишет портал «Политэксперт», по каждому из инцидентов проводиться расследование.
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