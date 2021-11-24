В США появится подразделение по наблюдению за НЛО

В США при Минобороны должно появиться новое подразделение. Оно будет вести наблюдение за НЛО. Такой информацией поделился источник в американском ведомстве.

Структурный отдел придет на смену актуальной рабочей группе, которая ведет наблюдение за НЛО. Новое подразделение получит название AOIMSG. Сотрудники ведомства займутся синхронизацией действий с Минобороны и всем американском правительстве по выявлению,

распознаванию и атрибуции объектов, которые представляют интерес в определенных зонах контролируемого воздушного пространства.

Специалисты отдела станут выполнять действия, направленные на снижение любой угрозы для нацбезопасности и полетов. Пентагон любое воздушное вторжение рассматривает серьезно. Как пишет портал «Политэксперт», по каждому из инцидентов проводиться расследование.