 

KIA представила в РФ кроссвэн KIA Carnival 2022 модельного года

24.11.2021, 10:30, Новости дня
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На российском рынке официально выпустили новый минивэн Kia Carnival 2022.

Известно, что начальная стоимость транспортного средства составит от 2,86 миллиона рублей. В максимальном оснащении приобрести новинку Kia Carnival 2022 станет возможным за 3,99 миллиона рублей. Производителем существенно модернизирован внешний вид минивэна, тогда как технические параметры оставили прежними.

Новая модель Kia Carnival 2022 в базовой комплектации имеет более современный внешний вид, а также расширенные опции безопасности. В салоне применили новый мультимедийный комплекс, а также использовали более дорогие материалы отделки. Остальные характеристики Kia Carnival 2022 пока не озвучены производителем.



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