 

Пассажирка маршрутки в Краснодаре ударила ребенка из-за требования надеть маску

24.11.2021, 10:22, Новости дня
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Пассажирка маршрутки в Краснодаре устроила скандал и ударила находившегося рядом ребенка после того, как водитель попросил ее надеть маску или выйти из транспорта.

Видео инцидента появилось накануне в соцсетях. На кадрах видно, как женщина грубо выражалась и отказывалась надевать маску. Кроме того, на последних секундах ролика женщина ударяет ребенка, на что водитель делает ей замечание. После этого она вышла из маршрутки, передает RT.

По информации местных СМИ, полиция устанавливает личность женщины, ей грозит административное наказание по статье о мелком хулиганстве.

Ранее в аэропорту Пулково в Петербурге задержали тренера российской пловчихи Виталины Симоновой, его скрутили полицейские за отказ надеть маску.



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