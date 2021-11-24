У курганских детей с COVID выявили новые симптомы

В Курганской области у детей, заболевших коронавирусом, фиксируются новые симптомы — сыпь, боли в суставах, воспаление слизистых, рассказали медики на встрече, которая прошла в здании Курганской областной больницы.

«Сейчас появился многосистемный воспалительный синдром, которого не было раньше. Это сыпь на фоне высокой лихорадки. Также это могут быть кашель, повышенная температура, которая не подается действию жаропонижающих средств. Это боль в суставах, воспаление слизистых. Клиника похожа на гастроэнтериты, когда есть боль в животе, жидкий стул. Такая клиника стала появляться у детей, течение тяжелое. Все зависит от своевременности лечения», – передает URA.RU слова заместителя главного врача по медицинской части ГБУ «Курганская областная детская клиническая больница им. Красного креста» Светланы Ларионовой.

Она пояснила, что врачи рекомендуют прививать детей от гриппа. Исследования показывают, что вакцинированные от гриппа дети легче переносят вирусные инфекции. У них реже возникают осложнения в виде бактериальных инфекций, которые приводят к пневмониям и бронхитам. По мнению медиков, прививки в целом позволяют «натренировать» иммунитет и организм легче перенесет даже коронавирусную инфекцию.

«Если раньше мы говорили, что дети практически не болеют [коронавирусом], то сегодня дети болеют много. В соседних регионах уже есть на ИВЛ больные дети. Надо обучать свою иммунную систему адекватно отвечать. У ребенка иммунная система может адекватно отвечать двумя путями – либо ребенок болеет постоянно, либо это вакцинация», – отметил врио директора департамента здравоохранения области Алексей Сигидаев.

Ранее в Минздраве анонсировали вакцинацию детей от коронавируса.