 

У курганских детей с COVID выявили новые симптомы

24.11.2021, 10:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Курганской области у детей, заболевших коронавирусом, фиксируются новые симптомы — сыпь, боли в суставах, воспаление слизистых, рассказали медики на встрече, которая прошла в здании Курганской областной больницы.

«Сейчас появился многосистемный воспалительный синдром, которого не было раньше. Это сыпь на фоне высокой лихорадки. Также это могут быть кашель, повышенная температура, которая не подается действию жаропонижающих средств. Это боль в суставах, воспаление слизистых. Клиника похожа на гастроэнтериты, когда есть боль в животе, жидкий стул. Такая клиника стала появляться у детей, течение тяжелое. Все зависит от своевременности лечения», – передает URA.RU слова заместителя главного врача по медицинской части ГБУ «Курганская областная детская клиническая больница им. Красного креста» Светланы Ларионовой.

Она пояснила, что врачи рекомендуют прививать детей от гриппа. Исследования показывают, что вакцинированные от гриппа дети легче переносят вирусные инфекции. У них реже возникают осложнения в виде бактериальных инфекций, которые приводят к пневмониям и бронхитам. По мнению медиков, прививки в целом позволяют «натренировать» иммунитет и организм легче перенесет даже коронавирусную инфекцию.

«Если раньше мы говорили, что дети практически не болеют [коронавирусом], то сегодня дети болеют много. В соседних регионах уже есть на ИВЛ больные дети. Надо обучать свою иммунную систему адекватно отвечать. У ребенка иммунная система может адекватно отвечать двумя путями – либо ребенок болеет постоянно, либо это вакцинация», – отметил врио директора департамента здравоохранения области Алексей Сигидаев.

Ранее в Минздраве анонсировали вакцинацию детей от коронавируса.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.06 / Блинкен обсудил с главой МИД Польши угрозу от “Северного потока – 2”

24.03 / Рада соберется 30 марта на два внеочередных заседания – нардеп Кравчук

06.06 / Мнения: Пушкин – это русская победа над временем

14.08 / У офиса Зеленского произошло столкновение полиции и националистов

07.08 / Рогозин пообещал создать ракету лучше, чем у Маска

24.09 / Трюдо заявил о приходе второй волны коронавируса в Канаду

10.08 / В Беларуси – новые столкновения между правоохранителями и демонстрантами

09.10 / РДШ представило новые проекты на форуме классных руководителей

05.04 / В Котласе на 11 лет осудили сбившего насмерть троих девушек водителя

08.07 / Фигуристка Сотскова завершила спортивную карьеру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика