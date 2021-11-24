 

Премьер Грузии высказался о возможности прямого диалога с Россией

24.11.2021, 10:22, Новости дня
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его страна «внимательно наблюдает за усилением позиций РФ в регионе и регулярно проводит слушания на эту тему в узком кабинете безопасности», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В интервью Общественному ТВ – «Первому каналу» глава правительства Грузии сказал, что «после Карабахской войны вопросы безопасности в регионе Черного моря интересны для всех, в том числе для партнеров Грузии – США, ЕС и НАТО».

Он назвал свою страну «верным партнером» и «опорой» США, ЕС и НАТО в регионе.

«Нам приходится сосуществовать с армией России, оккупировавшей 20% в нашей территории, и об этом часто забывают наши друзья, но я им напоминаю», – сказал Ираклий Гарибашвили.

«Деоккупация… должна произойти по решению руководства России. Для этого нужны многосторонняя комплексная работа, эффективные, действенные шаги и вовлеченность наших партнеров», – сообщил премьер-министр Грузии.

Он отметил, что Грузия «не имеет прямых политических контактов с Россией», а напрямую обсуждает с Москвой только торгово-экономические и культурные вопросы.

«Для организации таких прямых контактов нужно хорошо подумать и хорошо подготовиться, они должны быть ориентированы на реальный итог, это не должна быть встреча ради встречи», – отметил он.

По его словам, в случае таких контактов «Грузия и ее народ должны знать, что теоретически и практически они могут получить».

«У нас есть свои интересы, у других государств, в том числе соседних, – свои», – указал председатель кабмина Грузии.

Он сообщил, что «главной претензией» Грузии к РФ является то, что «Россия не уважает территориальную целостность Грузии» и «продолжает оккупацию».

«Это и есть главный барьер в наших отношениях», – сообщил премьер-министр Грузии.

Ранее президент Грузии назвала условия диалога с Россией.



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