Дерматолог Андриянова назвала неочевидные причины белых пятен на ногтях

Врач-дерматолог Ольга Андриянова пояснила о неочевидных причинах появления белых пятен на ногтях. Она заявила, что определенные изменения могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем.

Если у человека расслаивается ногтевая пластина, то это указывает не только на неправильный уход. Скорее всего, наблюдается нехватка витаминов А, Е, С, цинка, железа. Белые пятна нередко появляются в результате травмы или же заболеваний сердечной-сосудистой и нервной системы.

Вдоль ногтя появляются «борозды». Речь идет о линиях в ногтевой пластине, представленных в виде углублений. Такое явление наблюдается при дефиците витамина В, магния, железа, цинка. В ряде случаев подобная симптоматика указывает на болезни ЖКТ.

Когда выворачивается край ногтя, наблюдается койлонихия. Этот симптом говорит, что в организме человека наблюдается недостаток ферритина. Нередко признак сигнализирует об анемии. Деформация является диагностическом параметром плоскоклеточного рака пищеварительного тракта.

О псориатическом поражении свидетельствуют различные дистрофические изменения. При псориазе под ногтевой пластиной обнаруживаются красные или желто-бурые пятна.

При онихографозе поражается ногтевая пластина. Иногда у пациентов наблюдается «Пальцы Гиппократа». При данной проблеме пальцы утолщаются, а ногти становятся более круглыми. Этот симптом говорит о проблемах с сердцем, легкими, ЖКТ, печени.

Источник: iz.ru