 

В Запорожье нашли мертвого младенца. Полиция ищет его мать

24.11.2021, 10:08, Новости дня
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Правоохранителей вызвала бабушка ребенка. Она сказала, что о смерти ребенка узнала от своей дочери, та позвонила, а затем куда-то ушла.

Представитель Нацполиции Елена Лебединская рассказала журналистам, что причина смерти ребенка пока не установлена. По предварительной информации, признаков насильственной смерти нет.

Полиция разыскивает 26-летнюю мать ребенка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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