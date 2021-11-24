В Запорожье нашли мертвого младенца. Полиция ищет его мать

Правоохранителей вызвала бабушка ребенка. Она сказала, что о смерти ребенка узнала от своей дочери, та позвонила, а затем куда-то ушла.

Представитель Нацполиции Елена Лебединская рассказала журналистам, что причина смерти ребенка пока не установлена. По предварительной информации, признаков насильственной смерти нет.

Полиция разыскивает 26-летнюю мать ребенка.

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