 

“Я сам бы принял участие в расстрелах”. В России региональный депутат предложил расстреливать купивших сертификаты о вакцинации

24.11.2021, 10:08, Новости дня
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“Сегодня так делают, покупают эти сертификаты о прививках. Вообще за это надо расстреливать. Я посчитал, я сам бы принял участие в расстрелах. Обязательно это надо делать! Другого у нас с вами нет!” – сказал Сидоров.

Издание отмечает, что первым видео с заседания выложил во “ВКонтакте” коллега и однофамилец депутата, также депутат облдумы Денис Сидоров. “Сидоров Сидорову рознь”, – подчеркнул депутат.

23 ноября в комментарии “РИА Новости” Владимир Сидоров объяснил свое предложение эмоциями, “поскольку сам был в красной зоне, потерял жену”. По словам Сидорова, он имел в виду, что нужны самые жесткие наказания для тех, кто покупает и продает сертификаты о вакцинации, так как “прививки – главное условие выживания в период пандемии”.

В России нет официальных оценок числа поддельных сертификатов о вакцинации, пишет “Дождь”. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял ТАСС, что среди тяжело заболевших вакцинированных людей около 80% купили сертификаты. 

По данным портала “Стопкоронавирус.рф”, с начала эпидемии в России COVID-19 выявили у 9,4 млн человек, умерло 266,6 тыс. заболевших.

По данным ВОЗ, по общему числу подтвержденных случаев COVID-19 Российская Федерация занимает пятое место в мире, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.

Контекст:

В Украине Кабмин 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. 

По данным МВД, в Украине в этом году открыли более 1200 производств за подделку COVID-документов.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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