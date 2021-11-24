США пригласили 110 стран, включая Украину, на “саммит за демократию”. России и Китая в списке нет

В списке нет России, Китая, члена НАТО Турции. Из стран – членов Европейского союза приглашены все, кроме Венгрии.

В то же время, администрация Байдена пригласила Польшу, Индию и Филиппины, а также Тайвань, который США не признают независимым государством.

Среди стран бывшего СССР в списке приглашенных – Украина, Армения, Грузия, Молдова, Литва, Латвия и Эстония.

Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан в числе участников не значатся.

На сайте Госдепа уточняется, что саммит пройдет 9-10 декабря. На нем, кроме лидеров правительств, будут присутствовать представители. гражданского общества и частного сектора. Саммит будет посвящен “вызовам и возможностям, с которыми сталкиваются демократии”, и предоставит лидерам платформу для объявления как индивидуальных, так и коллективных обязательств, реформ и инициатив по защите демократии и прав человека в стране и за рубежом.

Основными темами саммита станут:

Защита от авторитаризма;

Противодействие коррупции и борьба с ней;

Содействие уважению прав человека.

“Никакая демократия не идеальна, и никакая демократия никогда не бывает окончательной. Каждый достигнутый успех, каждое преодоленное препятствие – это результат упорной, непрерывной работы”, – процитировала Байдена пресс-служба Госдепа.

В марте этого года Байден заявил, что в XXI веке между собой конкурируют демократии и автократии, и отнес Россию и Китай к государствам с автократическим правлением.

Контекст:

Международная неправительственная организация Freedom House заявила, что в 2020 году уровень свободы и демократии в мире снизился. В отчете организации сказано, что число свободных стран сократилось до 82, а несвободных – увеличилось до 54. Рейтинг возглавляют три страны, которые набрали по 100 баллов, – это Финляндия, Швеция и Норвегия, у Германии – 94 балла, Франции – 90, США – 83. Россия (20) и Китай (9) относятся к несвободным странам. У Украины 60 баллов, ее эксперты назвали “частично свободной”.

—