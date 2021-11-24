 

В Кремле осудили страны НАТО за поставку вооружений для Украины

24.11.2021, 10:00, Разное
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Действия НАТО в отношении Незалежной могут привести к эскалации конфликта в Донбассе. Такую позицию Москвы озвучил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Речь идет о поставках оружия и военных советников на Украину, которые работают с военнослужащими ВСУ, сообщает ФАН.

“Туда прибывают военные советники, туда поступают системы вооружений не только из Соединенных Штатов, но и из других стран НАТО. И все это, конечно же, ведет к дальнейшему нагнетанию на линии соприкосновения”, – отметил Песков.

Ранее сообщалось, что ВСУ впервые применили в Донбассе американский противотанковый ракетный комплекс Javelin. Также сообщалось, что США могут поставить Киеву ПЗРК “Стингер” и вертолеты Ми-17.

В Киеве заявили, что полученное оружие является средством сдерживания для военнослужащих ЛНР и ДНР.

Отметим, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась комментировать информацию о вероятной отправке на Украину оружия.

В Кремле неоднократно говорили, что со стороны Киева в последнее время участились провокации в Донбассе с применением оружия, поставленного им НАТО. Эту позицию поддерживают в МИД России, считая, что такие действия приведут к напряжению конфликта.



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