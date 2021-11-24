Не просто помогают не толстеть, а именно сжигают жир и понижают аппетит: вишня, фисташки и не только

Лишний вес беспокоит многих. Чтобы от него избавиться, нужно в первую очередь изменить свое питание. Важно не только уменьшать порции, но и выбирать правильную пищу. Настоящие продукты для похудения хорошо сжигают жир и понижают аппетит. В них должно содержаться много клетчатки и белка. Клетчатка дает насыщение, при этом она низкокалорийна и стимулирует процесс пищеварения.

Наиболее эффективные продукты для снижения веса представлены ниже. Все они доступны, и их можно купить в любом супермаркете.

Авокадо

Авокадо богаты витаминами, содержат много клетчатки и мало углеводов, а также необходимую организму олеиновую кислоту с мононенасыщенными жирами. Этот плод помогает снизить уровень холестерина.

Жир, содержащийся в авокадо, может регулировать аппетит и помочь снизить вес за счет увеличения скорости сжигания жира. Получить все преимущества можно всего от одной порции, которая составляет четвертинку авокадо.

Чистый белок

Многие не едят белок утром, но употребляют в небольшом количестве в обед и много на ужин. Человек переваривает и усваивать только 20-25 граммов белка за раз. Поэтому тот, кто ест белок только за ужином, не получаете его в достаточном количестве в течение дня.

Правильное употребление белка приводит к улучшению работы печени и почек, стимулирует метаболизм, благотворно влияет на структуру мышц.

Потребление 10-20 граммов белка за завтраком ускорит обмен веществ и утолит голод до обеда. Хорошие источники протеина – куриные яйца, овсяные хлопья, орехи, ореховое масло.

Практически все эксперты по снижению веса говорят о преимуществах употребления большего количества яиц. Люди, которые едят яйца на завтрак, лучше теряют вес, чем те, кто употребляет по утрам продукты с высоким содержанием углеводов. Яйца содержат ценные питательные вещества и белок, они сытные и позволяют меньше есть в течение дня.

Лосось

Если цель – похудеть, есть можно все морепродукты. Употребление морепродуктов и рыбы несколько раз в неделю способствует снижению веса, поскольку эта пища богата белком и относительно малокалорийна по сравнению с другими животными белками.

Кроме того, морепродукты являются отличным источником жирных кислот омега-3, которые помогают снять воспаление и улучшить работу сердца и мозга. При приготовлении морепродуктов и рыбы следует отказаться от жарки и высококалорийных соусов.

Лосось – идеальный продукт для похудения. Перед приготовлением следует замочить его на 20 минут в молоке, чтобы уменьшить специфический рыбный привкус. Подавать его следует с соусами терияки, цацики, сальса.

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Йогурт

Люди, которые едят молочные продукты, теряют больше веса, чем те, кто не включает их в свой рацион. Йогурт с высоким содержанием кальция и витамина D помогает укрепить кости. Продукт с высоким содержанием белка нормализует уровень сахара в крови и помогает снизить тягу к нему. Важно выбрать простой йогурт с низким содержанием сахара и добавить свои фрукты.

Семена чиа

Семена чиа, богатые питательными веществами, идеально подходят для похудения и очень сытные, несмотря на малый размер. Они являются отличным источником омега-3 жирных кислот, растворимых волокон и белков. Всего одна порция (две столовые ложки) семян чиа содержит почти 10 граммов клетчатки, что составляет около 40 процентов от дневной нормы потребления. Клетчатка заставляет нас чувствовать себя сытыми, а значит, предотвращает переедание.

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Фисташки

Фисташки – это источник растительного белка и идеальная пища для вегетарианцев. Они хорошо утоляют голод и помогает похудеть. Взрослые люди, употребляющие эти орехи, легче сбрасывают лишний вес и подвержены меньшему риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и обменных нарушений по сравнению с теми, кто их не ест.

Зелень

Листовая зелень – отличный продукт для похудания. В ней не только мало калорий, но и много клетчатки, которая помогает сохранять чувство сытости.

Крестоцветные овощи

К ним относятся такие овощи, как цветная капуста, брокколи, белокочанная капуста. Они сытные, низкокалорийные и богаты клетчаткой. Цветная капуста – один из лучших продуктов для похудения.

Бобы

Фасоль, как и другие бобовые, содержит много клетчатки, которая стимулирует работу пищеварительного тракта и помогает похудеть. Порция фасоли в полстакана содержит ее в количестве 7 граммов. Женщинам рекомендуется употреблять 21-25 г клетчатки в день, мужчинам – 30-39 г.

Яблоки

Яблоки – один из самых здоровых продуктов, которые можно есть, чтобы сбросить вес. В одном среднем фрукте содержится 5 г клетчатки, которая помогает похудеть. Сладкое яблоко может заменить десерт.

Вишня

Вишня – это суперпродукт, который ускоряет потерю веса. В ягодах много питательных веществ, таких как калий, медь, марганец, витамин С. Но польза для здоровья не только в витаминах и минералах. Дело в том, что вишня содержит белок и клетчатку. Кислая вишня может помочь быстрее заснуть, а хороший сон способствует лучшей потере веса.