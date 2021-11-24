Мнение: Как на Казань «черная кошка» напала

Введение QR-кодов в общественном транспорте перепахало жизнь моего отца. Он хоть и привит, но не пользуется смартфоном.

Моему отцу 85 лет. Несмотря на почтенный возраст, он ведет вполне активный образ жизни. Утром и вечером гуляет. По часу-полтора. А днем, когда в общественном транспорте заканчивается утреннее столпотворение, ездит в мечеть, к родственникам, к друзьям, которые не так мобильны. С понедельника отец изменил привычный уклад жизни: в этот день в Казани ввели запрет на пользование общественным транспортом для тех, у кого нет QR-кода. У отца QR-кода нет. Но не потому что он антиваксер, — наоборот, он привился еще летом, «Спутником». А QR-кода у него нет, потому что он не пользуется смартфоном.

Только за первую половину понедельника, 22 ноября, из трамваев и автобусов в Казани контролеры высадили 786 человек без QR-кодов.

Отец не захотел быть 787-м и в понедельник никуда не ездил. Целый день обзванивал друзей-товарищей, обсуждал «нападение» на Казань «черной кошки», так называют QR-коды старики («куар» созвучно с татарским словом «кара», обозначающим черный цвет).

Надо сказать, что транспортники основательно подготовились к введению запрета на проезд при отсутствии QR-кода. Метро даже объявило набор на работу контролеров QR-кода. За 12-часовой рабочий день с графиком два через два пообещали 20 тысяч рублей на руки в месяц. При этом серьезных оснований для введения в Казани запрета на проезд невакцинированных вроде бы нет.

Если верить официальной статистике, то вакцинация в Татарстане идет ударными темпами. На 22 ноября «привито хотя бы одним компонентом вакцины» 1 933 897 человек, это 63,4% взрослого населения республики. Ежедневно в среднем прививаются 16 145 человек, это 0,53% взрослого населения. Это больше, чем в Москве, где ежедневно прививаются 9960 человек, что составляет 0,09% взрослого населения. К слову, в Москве привито хотя бы одним компонентом вакцины лишь 50,8% взрослого населения — гораздо меньше, чем в Казани. И никто QR-код в трамвае не спрашивает.

Статистика лукавая, или Татарстан решил добровольно стать экспериментальной площадкой, на которой решено проверить, как население отреагирует на нововведение?

Между тем в понедельник с утра мой 85-летний отец пошел в поликлинику, рассчитывая получить там справку о том, что он привит. Не вышло. Встретили его вполне дружелюбно, но объяснили, что распечатанный QR-код можно получить лишь в МФЦ. От Чуйкова, где живет отец, до Чистопольской, где расположено ближайшее отделение МФЦ, — четыре километра. Пешком. Во вторник с утра отец совершил эту прогулку и получил заветный QR-код.

Отсюда

И еще. Про темпы вакцинации в Казани и Татарстане в понедельник получил вот такой комментарий: В данных регионального Миздрава Татарстана такая же туфта с вакцинированием, как и везде. В республике 68 пунктов. Прививается 37 358 человек в день, или 550 в одном пункте за 8 часов, или 68 человек в час. Тут и ежу понятно, что этого быть не может, и исполнитель вакцинирования рисует фантастические цифры минимум в два масштаба выше реальных….

Недоумеваю, зачем мухлевать с данными вакцинации? Какой в этом смысл?

И еще к слову. QR-код на автобусе, что на верхней фотографии, ведет на страницу французского врача-гинеколога. Интересно, на что намекнули транспортники, прилепив к окну автобуса такой QR-код?

Фотография отсюда

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