 

Компания Polestar представила тизер нового электрического седана Polestar 5

24.11.2021, 9:36, Новости дня
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Компания Polestar поделилась первыми фотографиями нового электрического седана под названием Polestar 5.

Данный автомобиль представляет собой серийную модификацию прототипа Precept, который должен был выйти на рынок в 2024 году. Вместе с тем новинка по дизайну имеет сходства с роскошным Porsche Panamera. Производитель применит два электрический агрегата с общей мощностью 884 л.с. Кроме того, достоинством электрокара указали запас хода около 600 километров.

Серийное производство модели начнут на китайском заводе, где займутся исключительно вышеуказанным автомобилем. Пока остальные характеристики и сроки выхода в продажу не озвучены китайским брендом Polestar.



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