Компания Polestar представила тизер нового электрического седана Polestar 5

Компания Polestar поделилась первыми фотографиями нового электрического седана под названием Polestar 5.

Данный автомобиль представляет собой серийную модификацию прототипа Precept, который должен был выйти на рынок в 2024 году. Вместе с тем новинка по дизайну имеет сходства с роскошным Porsche Panamera. Производитель применит два электрический агрегата с общей мощностью 884 л.с. Кроме того, достоинством электрокара указали запас хода около 600 километров.

Серийное производство модели начнут на китайском заводе, где займутся исключительно вышеуказанным автомобилем. Пока остальные характеристики и сроки выхода в продажу не озвучены китайским брендом Polestar.