В Китае представили новый кроссовер Toyota Venza

Обновленный кроссовер Toyota Venza появится в продаже на китайском рынке к концу 2021 года.

Напомним, актуальная генерация вышла в минувшем году, тогда как модель представляет собой улучшенную версию Toyota Harrier, доступную на рынке США. Вместе с тем новый кроссовер для Китая получит модернизированный внешний вид, дополненный яркими вставками, стильной оптикой и увеличенной решеткой радиатора.

В салоне никаких отличий от американской модификации кроссовера не отмечено. На передней панели применили виртуальную «приборку», а также крупный 12,3-дюймовый мультимедийный дисплей. Новая модель получит усовершенствованные детали отделки салона. Под капотом установлен 2,5-литровый мотор и электродвигатель с суммарной мощностью 298 л.с. Стоимость модели пока не озвучена.