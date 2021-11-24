 

Сбербанк арестовал валютные счета граждан СССР

24.11.2021, 9:31, Разное
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Сбербанк выпустил пресс-релиз с отчетом об арестованных валютных счетах “граждан СССР”.

В общей мере заморожены 190 миллионов долларов, 90 миллионов евро и 10,6 миллионов фунтов стерлингов. Также таким клиентам отказали доступ к хранилищам с облигациями иностранных компаний и золотыми запасами.

Сбербанк арестовал валютные счетаГлава Сбербанка Герман Греф заявил, что люди, идентифицирующие себя как граждане СССР, требовали вернуть накопления в сберегательной кассе, которые пропали после развала Союза и ссылались на уголовное законодательство СССР в разделе “воровство в крупном размере”.

– Я перечитал Уголовный кодекс СССР и заметил очень интересную статью под номером 88. Я боюсь, гражданам СССР придется в полной мере ответить перед законом за хранение иностранной валюты на своих счетах, — заявил Греф.

Сбербанк также передал доказательства преступлений в генеральную прокуратуру. Все замороженные средства перейдут в пользу федерального бюджета, а “гражданам СССР” грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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