Сбербанк арестовал валютные счета граждан СССР

Сбербанк выпустил пресс-релиз с отчетом об арестованных валютных счетах “граждан СССР”.

В общей мере заморожены 190 миллионов долларов, 90 миллионов евро и 10,6 миллионов фунтов стерлингов. Также таким клиентам отказали доступ к хранилищам с облигациями иностранных компаний и золотыми запасами.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что люди, идентифицирующие себя как граждане СССР, требовали вернуть накопления в сберегательной кассе, которые пропали после развала Союза и ссылались на уголовное законодательство СССР в разделе “воровство в крупном размере”.

– Я перечитал Уголовный кодекс СССР и заметил очень интересную статью под номером 88. Я боюсь, гражданам СССР придется в полной мере ответить перед законом за хранение иностранной валюты на своих счетах, — заявил Греф.

Сбербанк также передал доказательства преступлений в генеральную прокуратуру. Все замороженные средства перейдут в пользу федерального бюджета, а “гражданам СССР” грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

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