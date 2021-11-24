 

Блогера Эдварда Била наказали за простой общественного транспорта

24.11.2021, 9:28, Новости дня
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Мировой суд Люблинского района Москвы взыскал с блогера Эдварда Била более 27 тысяч рублей в пользу Мосгортранса за простой общественного транспорта.

– Суд взыскал в пользу истца убытки, причиненные простоем в размере 26106 руб. 21 копеек и расходы по оплате государственной пошлины в размере 983 руб. 19 копеек, а всего 27089 рублей 40 копеек, – сообщил источник.

Напомним, ранее Мосгорсуд признал Била виновным и приговорил к двум годам ограничения свободы и трем годам лишения водительских прав за аварию с участием пяти машин. Однако позднее прокуратура внесла апелляционное представление на приговор, посчитав наказание слишком мягким; обжаловала решение суда и защита Била. Прокуратура Москвы снова подала кассационную жалобу на приговор Эдварду Билу за ДТП в центре столицы.

Авария произошла 1 апреля на Садовом кольце Москвы. Виновником стал блогер, который находился за рулем спорткара Audi RS6, стоимость которого превышает 9 млн рублей. В результате ДТП пострадала одна женщина.



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