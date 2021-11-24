 

Фотография советского солдата до и после войны поразила американцев

24.11.2021, 9:28, Новости дня
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Пользователей американской соцсети Reddit поразило сравнение фотографий советского художника, участника Великой Отечественной войны Евгения Кобытева до и после Великой Отечественной войны.

Соответствующие комментарии появились под публикацией с названием «War changes you». На первом снимке Кобытев запечатлен до начала войны, а на втором – уже после нее, передает РИА «Новости». 

Пользователи обратили внимание на большое количество морщин у вернувшегося с войны мужчины, а также на его изменившийся взгляд.

«Перемена в глазах просто пугающая», – признался BuckFuddy82.

«В фильме «Иди и смотри» тоже запечатлен этот эффект», – вспомнил Ligecockn.

«Постарел всего за четыре года с 19 до 45 лет», – отметил doogie8888888.

«Этот человек видел худшее, что есть в мире, ведь он пережил четыре года на Восточном фронте», – уверен Meme-Man-Dan.

«Взгляд на две тысячи ярдов (несфокусированный взгляд у солдат, перенесших боевую психическую травму)», – описал увиденное CmosChipReddit.

«Бессонные ночи, град пуль, смерть друзей, шок от контузии. Война – это ужасно», – подчеркнул Reasonable_Motor8490.

«Еще и недоедание. Лицо изможденное и глаза запали, отсюда такой взгляд», – выразил мнение wWao.



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