 

В Украине за сутки от COVID-19 выздоровело рекордное число инфицированных

24.11.2021, 9:14, Новости дня
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“23 ноября в Украине зафиксировано 14 325 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 183, медработников – 287). […] Также за прошедшие сутки госпитализировано 4077 человек, летальных исходов – 595, выздоровело – 29 044 человека”, – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 12 729 новых случаев коронавирусной инфекции и 720 смертей среди пациентов с COVID-19.

Число выздоровевших во вторник стало рекордом за все время эпидемии в Украине. Последний зафиксированный максимум составлял 25 415 (12 ноября 2021 года).

За последние 24 часа в стране сделали 108 827 тестов на коронавирус.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2004416359721459

По данным Минздрава, во вторник больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве (1743) и Полтавской области (1060).

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 3 367 461 случай коронавирусной инфекции, скончалось 82 913 пациентов с COVID-19, выздоровел 2 825 641 человек.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября 2021 года министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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