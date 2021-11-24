“С первым снегом, киевляне”. Вечером 23 ноября в столице произошло более 25 ДТП

“С первым снегом, киевляне! Вечерняя статистика ДТП в Киеве: с 17.00 на линию 102 поступило более 25 сообщений о ДТП. Патрульные оперативно оформляют админматериалы и восстанавливают движение транспорта”, – написал Билошицкий ночью с 23 на 24 ноября.

Он поинтересовался у водителей, все ли уже сменили шины на зимние и посоветовал сделать это тем, кто еще не успел.

https://www.facebook.com/Bilosh/posts/10224523908437762

В патрульной полиции Киева предупредили, что 24 ноября в Киеве также возможен мокрый снег и гололедица на дорогах, и попросили водителей быть внимательными за рулем и сменить шины на зимние, а пешеходов – переходить дорогу в установленных местах и использовать светоотражающие элементы на одежде.

https://www.facebook.com/kyivpatrol/posts/1068815463865523

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