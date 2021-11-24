Прогноз экономистов на 2022 год

Согласно ежегодному отраслевому отчету Economist Intelligence Unit (EIU), в следующем году мы ожидаем увидеть роботов, дезинфицирующих отели, рост парка электромобилей, новые игры в дополненной реальности от технологического гиганта Apple, больше беспилотных летательных аппаратов, доставляющих товары и подавление распространения биткойнов.

В отчете подробно описываются риски, с которыми столкнутся семь секторов промышленности в 2022 году: энергетика, автомобилестроение, потребительские товары и розничная торговля, финансы, здравоохранение, телекоммуникации и туризм.

Автомобилестроение

Мировые продажи новых автомобилей вырастут на 7,5 процента в 2022 году, вернув их на уровень 2019 года, говорится в докладе, при этом восстановление будет происходить во главе с Азией и Северной Америкой.

В докладе говорится, что мировые продажи новых электромобилей «взлетят» и вырастут на 51 процент, так как новые правила, касающиеся выбросов в атмосферу, вынуждают автопроизводителей принимать «далеко идущие решения относительно своих моделей на ископаемом топливе».

Технологии и телекоммуникации

60 крупнейших мировых телекоммуникационных рынков 16 начнут предоставлять услуги 5G в 2022 году, включая Россию, Индию и Мексику.

Произошедший ребрендинг холдинговой компании Facebook в Meta «указывает на растущее значение расширенной реальности» в технологическом пространстве, с дополненной и виртуальной реальностью для поддержки следующих компьютерных платформ.

Такие инновационные устройства, как умные очки Ray-Ban Stories, получат большее распространение в 2022 году.

В следующем году будет наблюдаться дальнейшее распространение автономных роботов и беспилотных летательных аппаратов для осуществления поставок и ускорения логистики.

По мнению аналитиков, продолжаться кибератаки на правительства и частные компании, иногда разрушая основную инфраструктуру и цепочки поставок, а технологический сектор столкнется с нехваткой полупроводников.

Финансы и криптовалюты

Долгожданное восстановление после пандемии станет хорошей новостью для многих финансовых компаний, говорится в докладе.

В отчете говорится, что в начале 2022 года «криптокомпании сталкиваются с дальнейшими препятствиями», так как Комиссия по ценным бумагам и биржам США собирается более внимательно изучить эту нестабильную отрасль.

Вместе с тем, Народный банк Китая представит новую цифровую валюту e-CNY, которую Поднебесная будет использовать в 2022 году, демонстрируя на весь мир, как это может работать на предстоящих зимних Олимпийских играх.

«Спортсмены и посетители, а также торговцы, продающие товары и услуги, планируют использовать новый электронный CNY на зимних Олимпийских играх в Пекине в феврале».

Туризм

В 2020 году туристы будут тратить больше денег, так как авиакомпании, пострадавшие от пандемии, сталкиваются с более высокими ценами на топливо и переходят на соблюдение правил, касающихся климатических изменений. Также прогнозируется закрытие аэропортов и слияния авиакомпаний.

В докладе прогнозируется, что международные авиаперевозки смогут восстановить «некоторые позиции» в следующем году, но к уровню 2019 года так и не вернуться.

Пассажиры столкнутся с различными мерами пограничного контроля и требованиями к паспортам вакцин, что сделает путешествие запутанным и неприятным.

В аэропортах пассажиров будут ждать растущий уровень биометрической идентификации с использованием технологии распознавания лиц, бесконтактной регистрации и автоматизированных услуг по обработке багажа.

«Гостиничные сети также будут внедрять некоторые из этих технологий», – сообщается в докладе. «Особенно бесконтактные услуги, платежи и дезинфицирующие роботы».

Потребительские товары

Объем глобальных розничных продаж восстановится до уровня, предшествующего пандемии, в натуральном выражении, но сохраняющаяся угроза COVID-19, а также инфляция и медленный рост рабочих мест – будут еще создавать проблемы.

Несмотря на снятие блокировок по всему миру онлайн-магазины продолжат свой рост, но уже более медленными темпами. Однако на них по-прежнему будет приходиться 17% мировых розничных продаж.

Энергетика

В докладе прогнозируется рост мирового потребления на 2,2 процента, причем, аналитики считают, что пользу принесут все виды энергии, кроме ядерной.

А вот для энергетических компаний не все будет хорошо, так как многим придется измениться из-за растущего принуждения к сокращению выбросов углекислого газа.

Здравоохранение

Вакцинация всего мира против COVID-19 останется главным приоритетом в 2022 году, «однако системам здравоохранения также необходимо будет приступить к решению проблемы, связанной с оказанием медицинской помощи, не связанной с коронавирусом».