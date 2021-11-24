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Финансовый аналитик в Ярославле может получать до 120 тысяч рублей

24.11.2021, 9:45, Детали
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Сервис SuperJob в ноябре 2021 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Финансовый аналитик» в компаниях сферы розничной торговли в Ярославле.

В торговых компаниях Ярославля наиболее востребованы финансовые аналитики со стажем работы от 2 лет, знающие стандарты МСФО и РСБУ и имеющие опыт построения финансовых моделей и прогнозирования. Важно также наличие профессиональных сертификатов (ACCA/CIMA/CPA/CFA и т.д.) и навыки трансформации отчетности МСФО. Конкурентным преимуществом может стать опыт расчета инвестиционных проектов. Зарплатный максимум для финансового аналитика в Москве составляет 210 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 175 тыс. руб., во Владивостоке — 160 тыс. руб. Средняя зарплата такого специалиста в Ярославле составляет 63 тыс. рублей.

От 35 до 40 тыс. рублей в Ярославле готовы платить специалистам с высшим образованием (математическое/финансовое/экономическое), являющимся уверенными пользователями Excel и «1С» и справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант». Такой сотрудник должен иметь опыт работы в бухгалтерии или планово-экономическом, или финансовом отделе от 1 года и обладать знанием методов экономического анализа финансово- хозяйственной деятельности, основ бухгалтерского и налогового учета.

На зарплату от 40 до 48 тыс. рублей в городе могут рассчитывать специалисты из данной сферы со знанием основ бизнес-планирования, принципов бюджетирования и управленческого учета, а также опытом работы финансовым аналитиком от 1 года. Возможное пожелание: знание английского языка на разговорном или свободном уровне.

От 48 до 85 тыс. платят сотрудникам со знанием стандартов МСФО и РСБУ, навыкам работы с ERP-системами, опытом построения финансовых моделей и прогнозирования, разработки и анализа бюджетов компании, а также со стажем работы финансовым аналитиком от 2 лет.

Самую высокую зарплату от 85 до 120 тыс. рублей платят финансовым аналитикам со знанием английского языка на разговорном или свободном уровне, с наличием профессиональных сертификатов (ACCA/CIMA/CPA/CFA и т.д.) и навыкам трансформации отчетности МСФО, а также со стажем работы финансовым аналитиком от 3 лет. Возможные пожелания к такому кандидату: опыт расчета инвестиционных проектов, опыт работы в компании с численностью персонала от 1 000 человек или в компании с развитой филиальной сетью. Возможное пожелание: знание английского языка на разговорном или свободном уровне.

В должностные обязанности финансового аналитика, как правило, входит:

● анализ финансово-хозяйственной деятельности компании;
● анализ финансовых потоков компании;
● бизнес-планирование;
● составление/участие в составлении бюджетов компании;
● оценка финансовых рисков, разработка программ по управлению финансовыми рисками компании, по оптимизации финансирования;
● анализ эффективности инвестиционных проектов;
● подготовка управленческой отчетности.

Среднестатистический портрет соискателя на рынке труда в городе представляет собой кандидата в возрасте 38 лет, женщину в подавляющем количестве случаев (58%), с высшим образованием почти всегда (96%) и проработавшем на последнем месте работы 4,6 года. 46% таких специалистов на момент размещения резюме не имели работы и только 29% таких специалистов готовы к переезду.




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