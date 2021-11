В соцсетях высмеяли Трампа, получившего чёрный пояс по тхэквондо

Пользователи соцсетей раскритиковали Дональда Трампа после того, как глава Всемирной федерации тхэквондо вручил ему почётный чёрный пояс, пишет The Independent. Бывшему президенту США припомнили анти-азиатскую риторику и то, что он прозвал коронавирус «китайским гриппом», а также обратили внимание, что он даже стакан и бутылку для воды держит обеими руками.



Reuters

Пользователи соцсетей высмеяли вручение Дональду Трампу почётного чёрного пояса по тхэквондо после того, как фотографии с мероприятия появились на Facebook, пишет The Independent.

Как рассказывает издание, церемония прошла в пятницу в частной резиденции бывшего главы государства в Мар-а-Лаго, штат Флорида. На странице Всемирной федерации тхэквондо, чья штаб-квартира находится в Сеуле, появился снимок Трампа и президента организации Ли Донг Супа. «Для меня большая честь — получить сертификат на почётный дан, — заявил, по информации газеты, экс-президент. — Я считаю, что тхэквондо — это великолепное боевое искусство для самообороны».

В Twitter 75-летнего Трампа высмеяли и одновременно обвинили в том, что он «не достоин» девятого дана: обычно эта квалификация присуждается опытным преподавателям единоборств и требует нескольких лет тренировок.

«Как тот, кто на самом деле заслужил свой чёрный пояс по тхэквондо, я не рад всему этому, — написал один из пользователей Twitter. — Девятый дан — это уровень великого мастера. Невероятно». Автор твита также задаётся вопросом, почему американцы азиатского происхождения «вручают Трампу награду после того, что он сделал для очернения азиатского сообщества». Газета напоминает, что бывшего американского лидера обвиняли в анти-азиатской риторики, связанной с коронавирусом: он называл новую болезнь «уханьским гриппом», «китайским гриппом» и другими прозвищами.

As someone who actually earned their blackbelt in TKD, I’m not happy about this. 9th degree is grandmaster rank. Unbelievable.

Why would an Asian American give any award to Trump after what he’s done to vilify the Asian community?

No, tgf is not worthy of such an honor. https://t.co/PqZVAGkErV

— Solace Zeta (@solace_zeta) November 21, 2021

«Почётные звания — это такая безвкусица», — считает другой пользователь Twitter. Он напомнил, что это «тот же парень, который держит стакан или бутылку воды обеими руками, а теперь он будет бахвалиться, что «лучший в единоборствах». Автор ещё одного комментария подчёркивает, что Трамп «не только не заслужил или достоин (дана. — ИноТВ)», но и после получения «потребовал показать его свидетельство о рождении». Здесь экс-президента высмеяли за тот случай, когда он необоснованно обвинил Барака Обаму в отсутствии американского свидетельства о рождении.

На своей странице в Facebook Всемирная федерация тхэквондо одчёркивает, что присуждение почётного титула Трампу не является «политическим» шагом. Тем не менее остаётся неясным, почему бывший глава государства удостоился чёрного пояса по тхэквондо, отмечает в заключение The Independent.