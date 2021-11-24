Львовский журналист заявил о начале «грандиозного шухера» для Зеленского

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24.11.2021, 7:48, Новости дня
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Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов резко высказался о деятельности украинского лидера Владимира Зеленского и назвал его заявления о «российской угрозе» лукавством.

Ранее националисты развернули в центре Киева баннер с обвинениями во лжи в адрес президента. Дроздов назвал эту акцию предупреждением и «меткой» для главы государства.

«Уличили (Зеленского) во лжи, которая попахивает государственной изменой», – передает РИА «Новости» слова Дроздова.

Дроздов также предположил, что регулярно звучащие в Киеве заявления о «российской угрозе» могут быть связаны с попытками отвести глаза украинцев от происходящего внутри страны.

«Как государственная измена замаячила <…> – так сразу «Путин нападает. Это все Путин. Кто против Зеленского, тот агент Кремля». Эти дешевые трюки с подменой понятий <…> уже не работают, и грандиозный шухер уже начался», – добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность начала войны с Россией. При этом он выразил уверенность, что это было бы ошибочным вариантом развития событий. В Кремле заявление Зеленского восприняли с сожалением, а рассуждения о возможности войны РФ и Украины назвали апокалиптическими. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления Зеленского о возможности войны с Россией не заслуживают внимания, в них слышны отголоски КВН.



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