 

Цены на нефть показали единой динамики после ралли

24.11.2021, 7:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мировые цены на нефть показывают незначительную разнонаправленную динамику после роста во вторник, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.50 январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 0,12% – до 82,21 доллара за баррель. Январские фьючерсы на WTI дорожали на 0,13% – до 78,6 доллара за баррель.

Президент США Джо Байден во вторник объявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на это сырье. При этом Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания параллельно с США также воспользуются национальными стратегическими запасами.

Однако пока это не привело к падению цен. Напротив, после объявления Белого дома нефтяные котировки перешли к активному росту. По итогам торгов Brent и WTI подорожали на 3,3% и 2,3%.

«Внимание рынка сейчас будет сосредоточено на реакции ОПЕК+. Даже перед выпуском нефти из стратегических запасов предполагалось, что в ближайшие месяцы мировой нефтяной рынок перейдет к избытку предложения», – сказал Bloomberg аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов нефти в США за неделю по 19 ноября на 2,3 млн баррелей. Аналитики же, напротив, ожидали снижения показателя. Официальные данные о запасах в стране на прошлой неделе позднее опубликует минэнерго США.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / “Есть же предел” – Отец Зеленского рассказал, что раньше смотрел “112 Украина”, NewsOne и ZIK

04.09 / Шотландские ученые создали голограмму, к которой можно прикоснуться

14.05 / СБУ задержала в аэропорту Борисполь иностранца с кокаином на сумму в 11,5 млн грн

15.11 / Президент Перу подал в отставку после вступления в должность

03.07 / Невероятно: физики измерили сдвиг 40-килограммового зеркала квантовым шумом

28.07 / Продажи оружия в США почти удвоились

28.01 / СК возбудил уголовные дела о насилии над правоохранителями после акций в Петербурге и Москве

14.10 / Ученые опровергли гипотезу о происхождении коренных американцев

24.08 / Бренд Jeep показал новые изображения возрожденного Wagoneer

26.07 / Специалисты рассказали о пользе от употребления перезрелых бананов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика