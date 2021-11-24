Скандалы: Растрата не прошла кассационной проверки

Отменен приговор по делу о хищениях в компании Артема Чайки

Второй кассационный суд отменил обвинительный приговор по делу о растрате 146 млн руб. в нерудной компании «Бердяуш», поставлявшей щебень для РЖД и принадлежащей сыну полпреда президента в СКФО Артему Чайке. Топ-менеджеры компании ранее получили сроки от 3,5 до 6,5 лет за хищения и уже находятся на свободе. Теперь их дело заново рассмотрит суд первой инстанции — Чертановский районный.

Кассационный суд, рассмотрев жалобы защитников троих фигурантов громкого дела, постановил отменить обвинительный приговор и направил материалы дела на повторное рассмотрение в Чертановский райсуд.

«Благодаря данному решению,— сообщил “Ъ” адвокат Александр Лебедев,— будет прекращено взыскание судебными приставами предполагаемого ущерба с обвиняемых».

А для этого, отметил защитник, арестовывались даже детские пособия.

Фигуранты дела, приговоренные за несколько эпизодов растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), давно уже на свободе. Первым вышел признавший свою вину бывший гендиректор «Бердяуша» Дмитрий Супрун, а в текущем году — его преемник Екатерина Краснихина и экономист Елена Дорожевич. Защита полагает, что повторное рассмотрение дела не должно ухудшить их положение, тем более что по одному из предполагаемых эпизодов растраты уже истек срок давности.

По данным «Ъ», обжалуя решения Чертановского райсуда и оставившего обвинительный приговор в силе Московского городского, защита указывала на односторонний и обвинительный уклон как предварительного следствия, проведенного Следственным департаментом МВД, так и судебного, которое провел суд первой инстанции. Защита особо отмечала, что организатором хищений признавался бизнесмен Сергей Вильшенко, владевший в то время нерудной компанией «Бердяуш».

Однако, отмечалось в жалобах, отправка денег, вырученных от контрактов с РЖД, на счета фирм-однодневок вовсе не означает их растрату.

Это могло быть, например, причинение ущерба без цели хищения (ст. 165 УК РФ) или и вовсе совершенно законное распоряжение хозяина полученной прибылью.

Сергей Вильшенко, уехавший за границу, заочно арестован по ходатайству МВД Тверским райсудом и объявлен в международный розыск. Помимо растраты ему инкриминируется организация оргпреступного сообщества (ст. 210 УК РФ), однако фигурантам, приговор которым был отменен как незаконный и необоснованный, участие в этом сообществе в вину не вменяется.

Николай Сергеев