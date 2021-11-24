Скандалы: Платон не друг

Процесс над создателем «молдавской схемы» Вячеславом Платоном, подозреваемом в выводе из России 126 млрд руб., пройдет в заочном режиме

МВД РФ завершило расследование дела владельца кишиневского Мoldindconbank Вячеслава Платона. Он обвиняется в организации международного преступного сообщества, которое занималось незаконным выводом из России и дальнейшим отмыванием 126 млрд руб. в 2013–2014 годах. Банк господина Платона, по данным следственного департамента МВД, являлся основным оператором криминального транзита денег по так называемой молдавской схеме.

Ее суть сводилась к перемещению средств по подложным решениям молдавских судов, которые давали возможность банкирам совершать многомиллиардные операции, не вызывая подозрений у регуляторов.

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении молдавского финансиста Вячеслава Платона. Дело расследовалось с 2015 года. Владелец Мoldindconbank обвиняется в создании организованного преступного сообщества (ОПС) и руководстве им (ст. 210 УК РФ), а также совершении операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ). После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела в отношении господина Платона были направлены в Тверской райсуд Москвы для рассмотрения по существу. Процесс над банкиром будет проходить в заочном режиме, так как, отметило надзорное ведомство, обвиняемый «уклоняется от явки в суд». Стоит отметить, что после недавнего неожиданного освобождения в Молдавии (на родине господин Платон был сначала осужден на длительный срок по другому делу, а затем с него сняли все обвинения и отпустили) господин Платон, по данным “Ъ”, вылетел в Лондон, где сейчас и проживает.

Как ранее неоднократно рассказывал “Ъ”, следственный департамент МВД, расследующий обстоятельства вывода через Молдавию в 2013–2014 годах 126 млрд руб., считает господина Платона создателем этой криминальной финансовой схемы, а принадлежащий ему кишиневский BC Мoldindconbank S.A.— ключевым звеном в осуществлении незаконных операций. Ранее схема, придуманная Вячеславом Платоном, никогда не использовалась для вывода денег из какой-либо страны.

Суть ее состояла в том, что между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дело могло быть рассмотрено в местном суде. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank.

В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту.

Деньги затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний не арестовывались в соответствии с решениями молдавских судов. После чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов — иностранных компаний, подконтрольных членам преступного сообщества. Такая схема, в которой были задействованы многие российские банки, позволяла махинаторам не привлекать внимания регуляторов в разных странах.

Понимая, что столь масштабные финансовые операции потребуют политического прикрытия, считают участники расследования, господин Платон обратился к своему деловому партнеру, экс-главе Демпартии Молдавии Владимиру Плахотнюку, который в то время был одним из самых влиятельных политиков в этой стране. По данным правоохранителей, тот не только согласился, но и взялся курировать вопрос с «нужными» решениями судов, которых для бесперебойной работы криминального транзита средств требовалось десятки, а также решать проблемы с местными правоохранительными органами.

Тем временем пользовавшийся доверием господина Плахотнюка акционер Victoriabank Александр Коркин в 2013 году по поручению молдавского политика, по данным следствия, начал активно вербовать своих российских коллег для участия в новой схеме вывода денег. Еще одним важным участником махинаций правоохранители считают сводную сестру господина Платона Елену Платон, которая возглавила казначейство в банке брата. Помимо этих лиц, участниками преступного сообщества следствие считает владельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина, акционера банка «Балтика» Олега Власова, совладельцев Русского земельного банка, банка «Западный» и филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» — «Кредитинвест» Александра Григорьева и Беслана Булгучева, руководителей казначейств этих банков Рината Юсупова и Винеру Шарипову, а также юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова.

Большинство участников «молдавской схемы» давно привлечены к уголовной ответственности. Елена Платон, Александр Григорьев и Олег Кузьмин, заключившие досудебные соглашения о сотрудничестве, приговорены к внушительным срокам лишения свободы. Уголовные дела в отношении остальных участников ОПС рассматривает Тверской суд Москвы. Однако процессуальные действия в отношении господ Платона и Плахотнюка проводятся заочно. Отметим, что 12 ноября суд Кишинева заочно арестовал Вячеслава Платона в рамках расследования, проводимого молдавской антикоррупционной прокуратурой, которая заинтересовалась криминальным транзитом денег из России. Но в рамках этого дела господин Платон подозревается лишь в отмывании средств с использованием российских банков в 2011–2015 годах.

Сам банкир отказался комментировать “Ъ” свое уголовное преследование.

Владислав Трифонов