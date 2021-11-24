 

Разрабатываемая в РФ система С-550 оказалась облегченной версией С-500

24.11.2021, 6:54, Новости дня
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Новая зенитная ракетная система (ЗРС) С-550 является несколько облегченной версией ЗРС С-500 «Прометей», обе системы будут совместно обеспечивать противоракетную и противокосмическую оборону стратегических объектов России, сообщил близкий к российскому военному ведомству источник.

«ЗРС С-550 не придет на замену С-500, потому что она не совершеннее своей предшественницы. По сути, она является ее несколько облегченной версией. Перед новой системой будут стоять несколько другие боевые задачи, чем у «Прометея». И силовые методы воздействия на угрожающие объекты тоже будут отличаться», – приводит слова источника ТАСС.

Он отметил, что ЗРС С-500 и С-550 станут платформой новой системы ПВО и будут вместе прикрывать стратегические объекты страны от гиперзвуковых целей. «Вместе с системой С-350 «Витязь» и комплексами ближнего действия они будут отрабатывать абсолютно все имеющиеся сегодня цели», – добавил он.

По его словам, новая система не является реанимацией советской системы ПРО, но при ее создании был учтен ряд ее нереализованных концепций.

Ранее близкий к Минобороны источник назвал срок постановки на вооружение ВКС РФ первой мобильной системы стратегической противоракетной обороны (ПРО) С-550. Также стало известно, что разрабатываемая в РФ мобильная система ПРО С-550 сможет сбивать американские космические аппараты X-37, способные нести ядерные заряды.



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