Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 2 копейки, курс евро снизился на 6,25 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 2 копейки и составил 74,24 рубля. Курс евро снизился на 6,25 копейки – до 84,4375 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро.