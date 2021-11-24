К чему снятся ключи

СОННИК МИЛЛЕРА

Видеть во сне ключи – означает грядущие перемены в жизни. Потерять во сне ключи – к неприятностям, которые поджидают вас в ближайшем будущем.

Найти ключи во сне – к гармонии и миру в семейном быту, а также к налаживанию дел.

Видеть во сне сломанные ключи – к расставанию с любимым человеком, причем по причине ревности или смерти.

Женщине видеть во сне ключ – символ любви и образ ее возлюбленного. Если она увидит запертую на ключ дверь, значит наяву ее ждет новое знакомство с симпатичным ей человеком.

Если женщина во сне запирает калитку на ключ, скоро она может выйти замуж. Если женщина потеряла во сне ключ, ее репутация скоро испортится.

СОННИК НОСТРАДАМУСА

Ключ во сне – символ решения любых проблем и ситуаций. Сновидец пытается выйти сухим из воды, и в зависимости от обстоятельств сна ему это может удасться.

Открывать во сне дверь ключом – к большим открытиям в области точных наук. Также это касается чего-то нового в жизни.

Найти ключ во сне предвещает ценную находку наяву. Вероятно, вас ждет повышение на работе. Также это говорит о том, что ваше финансовое состояние намного улучшится.

Найти ключ во сне говорит также о том, что впереди вас ждет важное знакомство с человеком, который в будущем изменит вашу жизнь.

СОННИК ЦВЕТКОВА

Если во сне вам пришлось открывать ключом дверь, значит в будущем вы можете угодить в неудобное положение. Вас могут подозревать в совершении чего-то противозаконного.

Ключ во сне означает ответ на какую-то неразрешимую с первого взгляда задачу.

Потерять во сне ключ к предстоящей ссоре с родственниками, мужем или женой.

Найти ключ во сне – значит избавиться от старых проблем.