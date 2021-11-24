 

К чему снятся ключи

24.11.2021, 6:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

СОННИК МИЛЛЕРА

Видеть во сне ключи – означает грядущие перемены в жизни. Потерять во сне ключи – к неприятностям, которые поджидают вас в ближайшем будущем.

Найти ключи во сне – к гармонии и миру в семейном быту, а также к налаживанию дел.

Видеть во сне сломанные ключи – к расставанию с любимым человеком, причем по причине ревности или смерти.

Женщине видеть во сне ключ – символ любви и образ ее возлюбленного. Если она увидит запертую на ключ дверь, значит наяву ее ждет новое знакомство с симпатичным ей человеком.

Если женщина во сне запирает калитку на ключ, скоро она может выйти замуж. Если женщина потеряла во сне ключ, ее репутация скоро испортится.

СОННИК НОСТРАДАМУСА

Ключ во сне – символ решения любых проблем и ситуаций. Сновидец пытается выйти сухим из воды, и в зависимости от обстоятельств сна ему это может удасться.

Открывать во сне дверь ключом – к большим открытиям в области точных наук. Также это касается чего-то нового в жизни.

Найти ключ во сне предвещает ценную находку наяву. Вероятно, вас ждет повышение на работе. Также это говорит о том, что ваше финансовое состояние намного улучшится.

Найти ключ во сне говорит также о том, что впереди вас ждет важное знакомство с человеком, который в будущем изменит вашу жизнь.

СОННИК ЦВЕТКОВА

Если во сне вам пришлось открывать ключом дверь, значит в будущем вы можете угодить в неудобное положение. Вас могут подозревать в совершении чего-то противозаконного.

Ключ во сне означает ответ на какую-то неразрешимую с первого взгляда задачу.

Потерять во сне ключ к предстоящей ссоре с родственниками, мужем или женой.

Найти ключ во сне – значит избавиться от старых проблем.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12 / Дневники и «колумбайны»

20.07 / Xiaomi планирует выпустить доступный флагман за 300 долларов

25.12 / От капитана до подполковника — всего одна свадьба

20.11 / «Помощь уже в пути»

23.03 / Меган Маркл и принц Гарри подтвердили, что у них не было тайной свадебной церемонии

29.06 / «С детьми говорит по-русски»: Светлана Крючкова рассказала о жизни старшего сына во Франции

08.10 / Назван фактор смерти от коронавируса

21.06 / Покалывания в бедрах могут говорить о дефиците витамина B12

21.08 / Мнение: Вертолетоносец “Триест” на ходовых испытаниях

02.11 / Мнение: “Продажные журналисты” и свобода слова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика