 

День памяти преподобного Феодора Студита: традиции и приметы 24 ноября

24.11.2021, 6:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

История

Чтобы понять, какой сегодня праздник, надо вспомнить историю. Преподобный Феодор родился в 758 году в
Константинополе и получил хорошее образование. Приняв иночество, Феодор подвизался в обители Сакудион, что близ горы
Олимп, где позже стал настоятелем. В 796
году после жестоких мучений был сослан
в заточение в город Солунь.

В царствование императрицы Ирины
преподобный был возвращен из ссылки и получил в управление запустевший
константинопольский Студийский монастырь. И уже вскоре в обители собралось до тысячи иноков. Умер Феодор в 826 году в
очередной ссылке, куда был направлен по навету еретиков. Однако через два года его прославили в лике святых. От его мощей начали
совершаться многочисленные чудеса и исцеления.

Что нельзя делать 24 ноября

Наши предки верили, что в этот церковный праздник нельзя устраивать праздники. Не разрешается в этот православный праздник оставлять беспорядок. В день Феодора Студита надо быть
осторожными с огнем.

В этот церковный праздник нельзя
было сквернословить и ругаться. Нельзя 24 ноября дарить полотенца, это может
привести к проблемам со здоровьем.

Приметы и традиции

Наши предки в этот православный праздник молились преподобному Феодору Студиту об
избавлении от разных болезней. Верили, что в этот день “Федор
землю студит”, поэтому считалось, что 24 ноября приходит настоящая зима. В этот
день любили есть горячие щи. Также считалось, что в этот день усопшие тоскуют по земной
жизни и своим родным.

  • Если 24 ноября на улице дождь или мокрый снег, то до декабря еще будет теплая погода.
  • Погода теплая на Федора – значит, и зима будет без сильных морозов и вьюг.
  • Если 24 ноября светит солнце до обеда, ночью наступит мороз.
  • Если ночью на небе много звезд, то следующий год будет урожайным.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.12 / Врач Болибок рассказал о поражениях внутренних органов при COVID-19

19.08 / Мнение: Как агенты ФСБ предотвратили вывоз ЧВКшников на Украину

27.07 / Мнение: Зачем Шнур прилетел в Хабаровск?

28.10 / Драугры – самые жуткие вампиры-каннибалы

23.11 / В Санкт-Петербурге прошел финал фестиваля HSE FEST

23.11 / Мнение: Добро пожаловать на наш шабаш

13.01 / Сенатор Пушков о возможном импичменте Трампа: Сильно ударит по его акциям

07.08 / В Госдуме призвали увеличить рабочую неделю в России до семи дней

13.11 / Жуткие вещи, случившиеся с мужчиной после того, как его подруга и ребенок скончались

03.03 / Наталия Власова: «Андрей Малахов сделал мое примирение с отцом невозможным»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика