День памяти преподобного Феодора Студита: традиции и приметы 24 ноября
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История
Чтобы понять, какой сегодня праздник, надо вспомнить историю. Преподобный Феодор родился в 758 году в
Константинополе и получил хорошее образование. Приняв иночество, Феодор подвизался в обители Сакудион, что близ горы
Олимп, где позже стал настоятелем. В 796
году после жестоких мучений был сослан
в заточение в город Солунь.
В царствование императрицы Ирины
преподобный был возвращен из ссылки и получил в управление запустевший
константинопольский Студийский монастырь. И уже вскоре в обители собралось до тысячи иноков. Умер Феодор в 826 году в
очередной ссылке, куда был направлен по навету еретиков. Однако через два года его прославили в лике святых. От его мощей начали
совершаться многочисленные чудеса и исцеления.
Что нельзя делать 24 ноября
Наши предки верили, что в этот церковный праздник нельзя устраивать праздники. Не разрешается в этот православный праздник оставлять беспорядок. В день Феодора Студита надо быть
осторожными с огнем.
В этот церковный праздник нельзя
было сквернословить и ругаться. Нельзя 24 ноября дарить полотенца, это может
привести к проблемам со здоровьем.
Приметы и традиции
Наши предки в этот православный праздник молились преподобному Феодору Студиту об
избавлении от разных болезней. Верили, что в этот день “Федор
землю студит”, поэтому считалось, что 24 ноября приходит настоящая зима. В этот
день любили есть горячие щи. Также считалось, что в этот день усопшие тоскуют по земной
жизни и своим родным.
- Если 24 ноября на улице дождь или мокрый снег, то до декабря еще будет теплая погода.
- Погода теплая на Федора – значит, и зима будет без сильных морозов и вьюг.
- Если 24 ноября светит солнце до обеда, ночью наступит мороз.
- Если ночью на небе много звезд, то следующий год будет урожайным.
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