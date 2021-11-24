 

Мурашко назвал регионы с ростом тяжелых случаев COVID-19

24.11.2021, 6:00, Новости дня
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Максимальный рост количества случаев тяжелого течения коронавируса наблюдается в девяти российских регионах, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Максимальный рост за неделю тяжелых пациентов отмечен в следующих регионах: Карелия, Камчатский край, Хабаровский край, Ставропольский край, Чеченская Республика, Кемеровская область, Тверская, Липецкая и Мурманская области», – цитирует Мурашко ТАСС.

По его словам, для активно распространяющегося сейчас штамма «дельта» характерно тяжелое протекание болезни.

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявили 33 тыс. 996 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,4 млн случаев заболевания.



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