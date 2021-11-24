 

Акции протеста прошли в Стамбуле и Анкаре на фоне обвала турецкой лиры

24.11.2021, 6:00, Новости дня
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Стихийные акции протеста состоялись в Стамбуле и Анкаре после обвала турецкой лиры, протестующие выкрикивали лозунги с требованием отставки правительства и отстранения от власти правящей Партии справедливости и развития, сообщил телеканал Halk TV.

Полиция Турции приняла меры к разгону демонстрантов, передает РИА «Новости».

Турецкая валюта во вторник поставила новый антирекорд, упав с 11,37 до 13,21 лиры за доллар. Как отметил турецкий финансовый аналитик Арда Тунджа, такое резкое падение за сутки является максимальным за последние 20 лет.

В центробанке Турции заявили, что регулятор «не имеет обязательств в условиях действующего режима плавающего валютного курса» и вправе вмешиваться в ситуацию на валютном рынке только «в условиях чрезмерной разнонаправленной волатильности».

Вместе с тем центробанк Турции заявил, что курс турецкой лиры к доллару, установившийся после ее рекордного падения во вторник, является якобы нереалистичным и далеким от экономических основ. «На валютных рынках наблюдаются нереалистичное ценообразование, совершенно далекое от экономических основ. Это заявление продиктовано необходимостью предупредить наши компании и граждан о возможных потерях в условиях крайне волатильного рынка», – говорится в заявлении регулятора.

Обвал турецкой лиры произошел после того, как в минувший четверг центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%, а в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган призвал к снижению учетной ставки.

Ранее лидеры основных оппозиционных партий Турции – Народно-республиканской и Хорошей – Кемаль Кылычдароглу и Мераль Акшенер обвинили Эрдогана в некомпетентности и призвали провести досрочные выборы на фоне рекордного падения курса лиры. Турецкий лидер отверг этот призыв, заявив, что президентские и парламентские выборы в Турции пройдут, как и было запланировано, в июне 2023 года.

Напомним, в марте курс турецкой лиры по отношению к доллару резко упал после решения Эрдогана о смене главы Центробанка Турции. В ноябре 2020 года Эрдоган уволил главу центробанка Турции из-за падения курса лиры. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему турецкая экономика находится на грани масштабного кризиса и как на это влияют внешнеполитические авантюры президента страны Эрдогана?



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