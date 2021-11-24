Мнение: Бастрыкин-мыслитель

Вообще, определенно что-то странное происходит на уровне “силового блока”. Я последние пару месяцев поражаюсь – ОТКУДА вдруг во всем информпространстве стало вдруг так много Бастрыкина?? С чего такое диво? Можно было бы понять, если б главу Следственного Комитета недавно назначили – и вот он, типа, старается, шустрит, делает заявления – ну, “зарабатывает реноме”, новичок все-таки, хочет “заявить о себе”…

(хотя и это по большому счету было бы странно – нафига главе Следкома, то есть одному из наиболее влиятельных и страшных силовиков в стране, “нарабатывать себе реноме” – чтобы что? Такого типа должности у нас не выборные, они, как известно, “номенклатура лично В.В.Путина” – то есть реноме надо нарабатывать конкретно у него, а это ж можно делать при личной встрече тет-а-тет…)

Но ведь фокус в том, что Бастрыкин сидит во главе Следкома невероятно долго, это такой путинский вельможа-долгожитель. Глянул – он утвержден в должности главы СК РФ еще в 2011 году, то есть сидит там уже больше 10 лет. И ведь был всегда тихой и абсолютно непубличной фигурой!

А осенью – как тормоза сорвало. Как новости не откроешь – везде Бастрыкин, то скандалы, то скандальные заявления. То он лично награждает пострадавшего от дагестанцев юношу в московском метро, то, наоборот, увольняет – под камеры – молодого следователя из Питера, заявив, что он “понаехал” во вторую столицу (из Краснодара). То вдруг повадился выступать “за патриотизм” и клянет, как бабка у подъезда, всяких рэперов (сегодня на Моргенштерна в очередной раз наехал – он, дескать, драгдилер и сам наркоман).

Следователя он “распекал” как-то совсем уж косплейно – как будто секретаря парткома из советского фильма изображал. Честно говоря, противно было слушать:

“Ты же не ленинградец. Это видно. Ленинград понравился, город понравился. Раньше тебя бы близко не подпустили, а сейчас можно. Да еще с факультета экономического записался к нам сюда. Вот и поезжай обратно на Кубанщину! – цитировали его СМИ. – Видно, что ты не наш. Ведешь себя так”.

В соседние сферы потянуло – вдруг потребовал отменить ЕГЭ, публично. Блин, у него ведь работа – жуликов ловить. Какое ЕГЭ?! (хотя предложение, должен признать, само по себе неплохое). Забавно, что Бастрыкин обозвал ЕГЭ “пыткой для молодежи”. Может быть – но, блин, почему б ему расследованием реальных пыток не заняться? В тех же российских тюрьмах?

У меня две версии этого “волшебного преображения”. Первая – что это такое проявление постепенного подсаживания России на “чекистский крюк”: в стране все “силовики” и так играли всевозрастающую роль во все периоды правления Путина (который сам “силовик”) – и вот количество перешло в качестве, все эти полицейские генералы уже окончательно решили, что держат бога за бороду и пора им, ко всему прочему, еще и становиться “властителями дум”, раз все остальное уже есть. Тут ведь параллельно у нас еще и Шойгу внезапно оказался златоустом и ума палатой – книги пишет, картины рисует, философски рассуждает в окружении раболепных “армейских” журналистов…

А вторая версия – возможно, изменился не сам Бастрыкин, а сам информационный фон в стране. Я ж точно не знаю, не следил; возможно, он всегда чего-то бухтел на тему “как нам обустроить Россию” – но просто его никто не замечал. А в последние годы настолько зачистили все информационное пространство (в том числе стараниями его ведомства) – что ярких или хотя бы скандальных ораторов и ньюсмейкеров почти не осталось, всё затихло – и его просто СТАЛО СЛЫШНО. Писать все равно не о ком, все запрещено, кругом иноагенты – давайте хоть про Бастрыкина писать, про него вроде пока еще можно!

Как было сказано у поэта по совсем другому поводу: “Словно в опустевшем помещении – стали слышны наши голоса”.

А вообще в России жандармских генералов всегда тянуло на философию.