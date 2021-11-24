 

Мнение: Эрдоган уходи!

24.11.2021, 4:28, Разное
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В Стамбуле начались протесты против экономической политики Эрдогана, которая привела к обвалу турецкой лиры https://colonelcassad.livejournal.com/7241044.html, которая сегодня пробила отметку 13 турецких лир за 1 доллар, просев с начала года на 50%.
В отдельных супермаркетах столицы сегодня были введены ограничения на количество покупок определенных категорий товара, чтобы избежать ажиотажного спроса, когда люди бросились тратить сжимающиеся сбережения.
Протестующие требуют ухода правящей коалиции партии Эрдогана с националистами Бахчели, которые довели Турцию до жизни такой. Количество протестующих пока что недостаточно для серьезной угрозы власти Эрдогана, но при продолжении обвала лиры, численность протестующих очень легко может возрасти. Плюс, вполне очевидно, что уже на ближайших выборах оппозиция наверняка разыграет карту провальной экономической политики Эрдогана.

Османскую Империю еще даже строить не начали, а уже экономика начинает догонять.

Источник: Colonel Cassad



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