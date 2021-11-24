Попова назвала регионы с высокими показателями заболеваемости COVID

Достаточно высокие цифры по заболеваемости коронавирусом сохраняются в России, в 18 регионах идет рост инфицированных, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, по РФ сохраняется высокий уровень заболеваемости.

«Вместе с тем благодаря принимаемым и принятым уже мерам увеличилось почти в 3,6 раза число регионов, где отмечается снижение заболеваемости. И пока стабилизация уровней отмечена в 34 субъектах РФ», – цитирует РИА «Новости» Попову.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о снижении количества болеющих коронавирусом.

В ВОЗ спрогнозировали, что в Европе число жертв коронавируса может превысить 2 млн к марту 2022 года.

За минувшие сутки в РФ выявили 33 996 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 9,4 млн случаев заболевания.