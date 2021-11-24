ЦИК Болгарии объявил о победе Румена Радева на выборах президента

Центральная избирательная комиссия Болгарии объявила Румена Радева официально новым главой страны, а Илияна Йотова стала вице-президентом.

Решение подлежит публикации в «Дыржавен вестнике» («Государственная газета», официальное печатное издание Болгарии – прим. ВЗГЛЯД), передает ТАСС со ссылкой на слова председателя ЦИК Камелии Нейковой.

Ранее сообщалось, что ЦИК Болгарии объявил окончательные результаты второго тура голосования, которое состоялось 21 ноября. Проголосовали за Радева 66,72% избирателей (1 539 650 человек), а за второго претендента, ректора Софийского университета Анастаса Герджикова отдали 31,8% голосов (733 791).

Против всех высказались 1,48% избирателей (34 169). Отмечается, что Радев одержал победу во всех районах Болгарии, кроме области Кырджали на юге страны.