 

ЦИК Болгарии объявил о победе Румена Радева на выборах президента

24.11.2021, 4:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Центральная избирательная комиссия Болгарии объявила Румена Радева официально новым главой страны, а Илияна Йотова стала вице-президентом.

Решение подлежит публикации в «Дыржавен вестнике» («Государственная газета», официальное печатное издание Болгарии – прим. ВЗГЛЯД), передает ТАСС со ссылкой на слова председателя ЦИК Камелии Нейковой.

Ранее сообщалось, что ЦИК Болгарии объявил окончательные результаты второго тура голосования, которое состоялось 21 ноября. Проголосовали за Радева 66,72% избирателей (1 539 650 человек), а за второго претендента, ректора Софийского университета Анастаса Герджикова отдали 31,8% голосов (733 791).

Против всех высказались 1,48% избирателей (34 169). Отмечается, что Радев одержал победу во всех районах Болгарии, кроме области Кырджали на юге страны. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / Названа дата открытия кругового маршрута по стене Нижегородского кремля

19.11 / Активисты РДШ сыграли в «Что? Где? Когда?»

23.09 / Компания Apple продала уже более 2 миллиардов смартфонов

07.12 / Канада и Колумбия отказались признавать результаты выборов в Венесуэле

27.05 / “Какая красавица! Какие дети!”, “Алла обворожительна!”. Орбакайте обнародовала новые фото празднования своего юбилея

05.09 / Байден приедет в Киев, но не в этом году. Кулеба объяснил, почему

07.08 / Кобзев зарегистрирован кандидатом на выборы губернатора Приангарья

10.03 / Компания Dell представила новый ноутбук XPS 13 9305

31.01 / В Алжире решили производить вакцину «Спутник V»

25.10 / В Москве обнаружили кроссовер Geely Tugella с российскими номерами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика