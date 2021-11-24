Экс-премьер Украины заявил, что страна впервые за годы независимости не готова к зиме

Николай Азаров, занимавший пост главы правительства Украины с 2010 по 2014 год, заявил, что страна впервые за годы независимости оказалась не готова к отопительному сезону. Работу украинских политиков он назвал непрофессиональной.

«Впервые за всю историю независимости Украины не проводилась работа по подготовке страны к зиме. Зеленский не признает, что он набрал непрофессиональную команду, а говорит, что все будет хорошо», – сообщил Азаров телеканалу «112 Украина», отмечая – Украина попала в сложную ситуацию, передает ТАСС.

По его словам, сейчас необходимо предпринимать срочные действия, создавать запасы угля. В частности, необходимо увеличить добычу и поставки угля на ТЭЦ. Задействовать можно резервный фонд, сказал он.

«Мы еще пока, слава Богу, не отсоединились от объединенной энергосистемы РФ и Беларуси, как это обещал Шмыгаль. У нас по сечению пока еще существует возможность поставки электроэнергии – 3,5 МВт», – подчеркнул Азаров.

Закупленные объемы угля, речь идет о 400 тыс. тонн, бывший глава правительства Украины посчитал недостаточными, отмечая, что это на четверо суток «по хорошей зиме».

Напомним, в Украине, переживающей сейчас энергетический кризис, начались веерные отключения электричества, несмотря на заявления властей, что этого никто не допустит.

В течение месяца происходят веерные отключения в Новотроицком, Геническом, Нижнесерогозском и других районах. Больницы продолжают работать на дизельных генераторах, сообщил депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Егор Устинов.