Guardian – ещё одно Рождество с коронавирусом — британцев призывают не строить планы на праздники

Правительство Великобритании пока не давало никаких рекомендаций по безопасному празднованию Рождества в этом году, однако учёные советуют как можно дольше откладывать планирование семейных застолий, пишет The Guardian. Эксперты считают, что эпидемиологическая обстановка может быстро измениться, поэтому призывают всех пройти вакцинацию или ревакцинацию, а также не отказываться от мер предосторожности.



Reuters

В прошлом году в это же время дома по всей Великобритании навещали не дикенсовские Духи рождества, а призрак коронавируса, вспоминает The Guardian. Число заражений росло, и за считанные недели правительству пришлось отказаться от своих планов, по которым разрешалось на пять дней собраться максимум трём семьям. При этом учёные призывали британцев поздравлять родственников по Zoom и не обниматься.

Спустя год правительство Соединённого Королевства почти ничего не пишет о рекомендациях по безопасному празднованию Рождества в 2021 году, однако, по словам учёных, меры предосторожности по-прежнему необходимы. Профессор Университетского колледжа Лондона и член консультативной научной группы правительства по вопросам пандемии Сьюзен Мичи указывает, что скорость распространения вируса в стране по-прежнему высокая, за неделю продолжает умирать около тысячи человек, а больницы предупреждают о том, что число госпитализированных ковидных больных приближается к пределу. «А это ещё даже не зима», — добавляет эксперт. По её словам, текущая ситуация нестабильна и может быстро измениться в лучшую или худшую сторону, поэтому «в сложившихся обстоятельствах» она советует «как можно дольше откладывать планирование Рождества».

Тем же, кто уже вовсю занимается подготовкой праздника, учёные предлагают учитывать меры предосторожности для снижения риска, пишет британская газета. Сьюзен Мичи отмечает, что они включают те же действия, что и в прошлом году: необходимо подумать о защите тех, кого вы навещаете; убедиться с помощью тестирования, что вы не больны, и ограничить контакты до поездки; обеспечить максимальную безопасность в помещении благодаря проветриваниям, ограничению численности гостей, использованию антисептика и масочному режиму. «Вариант «дельта» чрезвычайно заразен — сейчас его подхватывает множество людей, несмотря на двойную вакцинацию и осмотрительность», — сетует профессор.

Согласно последним данным, в Соединённом Королевстве свыше 88% людей старше 12 лет получили по крайней мере первую дозу вакцины против коронавируса, а многие уже могут ревакцинироваться. Тем не менее значительное число британцев по-прежнему не привились, отмечается в статье.

«Пройдите вакцинацию, если вы ещё этого не сделали, и получите бустерную дозу, если вам она требуется», — призывает Джон Эдмундс, профессор эпидемиологии инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины. С ним согласна Элиза Пол из Института эпидемиологии и здоровья при Университетском колледже Лондона: по её словам, вакцинация и ревакцинация — это «самая важная вещь, которую вы можете сделать для защиты своих любимых и тех, кто более уязвим». В то же время эксперт подчёркивает, что другие меры всё так же необходимы: хотя вакцина сильно снижает риск тяжёлого течения болезни и смерти, даже те, кто прошёл полную вакцинацию, всё равно могут заболеть и поэтому распространять вирус. Элиза Пол советует «соблюдать рекомендуемые меры предосторожности: экспресс-тесты, проветривания, тщательное и частое мытьё рук и их дезинфекцию». «Особенно важны эти меры, если вас окружают семья и друзья, которые могут быть более уязвимы», — приводит The Guardian её слова.