Мнение: Первая тысяча!

Стыдно признать, но у меня первый успех после перезапуска моего ютуб-канала: последний ролик – про события в Казани – первым перевалил за 1000 просмотров. Ура! Понятно, что для Ютуба даже 100 тысяч просмотров – это, говоря откровенно, ничто; но, как говорят китайцы, “дорога в тысячу ли начинается с первого шага”.

Вот он, красавец: https://www.youtube.com/channel/UCTxcsW2O7CpY2qunbtMAKaw

Освоение Ютуба продолжается!