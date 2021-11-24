Видео: Дети с Украины распространяют террор

ФСБ предотвратила массовое убийство в одном из общеобразовательных учреждений Казани. Подозреваемый – подросток, которого инструктировал и направлял некто Ярослав Овсюк, проживающий на малой родине президента Украины Владимира Зеленского. Овсюку всего 16 лет. И это не первое преступление, которое он пытается организовать в России.

Теги:

Украина

,

терроризм

,

Дмитрий Бавырин

,

нападения на школы