Видео: Дети с Украины распространяют террор
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ФСБ предотвратила массовое убийство в одном из общеобразовательных учреждений Казани. Подозреваемый – подросток, которого инструктировал и направлял некто Ярослав Овсюк, проживающий на малой родине президента Украины Владимира Зеленского. Овсюку всего 16 лет. И это не первое преступление, которое он пытается организовать в России.
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Украина
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терроризм
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Дмитрий Бавырин
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нападения на школы
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