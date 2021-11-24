Министр здравоохранения Германии – к концу зимы каждый в стране будет привит, переболеет или умрёт

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24.11.2021, 3:04, Новости дня
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По мнению министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, к концу зимы каждый в стране будет привит, переболеет или умрёт. Как пишет немецкая газета Die Welt, он призывает всех граждан Германии сделать прививку или ревакцинироваться, хотя признаёт, что обязательная вакцинация не поможет сломить четвёртую волну коронавируса.


Reuters

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан уверен, что к концу зимы каждый в стране будет «привит, переболеет или умрёт», пишет немецкая газета Die Welt. Ввиду распространения крайне заразного дельта-штамма он советует срочно пройти ревакцинацию.

Шпан отметил, что рад активному продвижению кампании по вакцинации в Германии. Многие уже решились пройти вакцинацию повторно. По его словам, немцы сейчас чаще всего выбирают вакцину немецкого производителя Biontech. Только в начале недели должны быть поставлены 6 миллионов доз препарата для снабжения Германии.

«Moderna — это хорошая, надёжная и эффективная вакцина», — подчеркнул Шпан. К сожалению, сложилось впечатление, что об этой вакцине упоминают только потому, что в противном случае может возникнуть дефицит. Этот аспект действительно принимается к рассмотрению, однако решающим фактором было то, что запасы Biontech «пустеют так быстро, что со следующей недели мы временно сможем поставлять не более 2—3 миллионов доз в неделю», пояснил министр здравоохранения Германии.

«Те, у кого есть шанс защитить себя и других при помощи одной из двух вакцин, должны это сделать», — призвал Шпан. «Всё, что у нас есть, разумеется, будет предоставлено. Мы ничего не удерживаем», — подчеркнул он. До конца года в распоряжение Германии должны быть поставлены 24 миллионов доз вакцины Biontech. Если к этому времени будет сделано 25—30 миллионов прививок, как и было запланировано, то значительная часть вакцинации может быть осуществлена с помощью немецкого препарата.

Кроме того, есть ещё Moderna. По словам Шпана, на складах уже имеется 16 миллионов доз для ревакцинации, а к концу года их количество возрастёт до 26 млн. Таким образом, получается 50 миллионов доз препарата, а этого достаточно для всех предстоящих вакцинаций.

Что касается вакцинации детей, Шпан отметил, что ЕС получит необходимые поставки около 20 декабря. Разрешение на вакцинацию детей должно быть выдано ещё до конца недели. «Тогда мы получим порядка 2,4 миллиона доз для детей от 5 до 11 лет», — сказал Шпан. Тем самым значительная часть спроса будет удовлетворена. В начале 2022 года правительство Германии ожидает получить новые поставки.

Также Шпан отметил, что обязательная вакцинация, с его точки зрения, не поможет сломить четвёртую волну коронавируса. Вместо этого сейчас имеет смысл ограничить контакты и пройти ревакцинацию. Государство должно действовать решительно. Тем не менее он видит моральную обязанность и солидарность в том, чтобы сделать прививку.

Руководитель исследовательской группы по инфекционной иммунологии Ляйф Эрик Зандер из клиники Шаритэ в Берлине предостерегал о возможности пятой, шестой и седьмой волны коронавируса, если взрослое население не пройдёт вакцинацию. «Никто не может этого хотеть, — отметил иммунолог. — Все должны вакцинироваться». Заразиться вирусом — это не вариант, подчёркивает немецкая газета Die Welt.



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