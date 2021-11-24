 

Байден решил задействовать часть стратегического нефтяного резерва США, чтобы сдержать цены

24.11.2021, 3:00, Новости дня
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“Сегодня президент объявляет, что министерство энергетики выделит 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, чтобы снизить цены для американцев и решить проблему несоответствия между спросом в связи с выходом из пандемии и предложением”, – говорится в релизе. 

32 млн баррелей нефти планируют освободить в качестве ссуды в ближайшие месяцы, со временем этот объем планируют постепенно в течение нескольких лет вернуть в резерв.

Еще на 18 млн баррелей США увеличат объемы продажи нефти. Этот шаг Вашингтон принял в координации с другими странами, в частности с Китаем, Индией, Южной Кореей, Японией и Великобританией.

В Белом доме отметили, что за последние недели, когда стало известно о планах США, цены на нефть упали на 10%.

Контекст:

В начале осени на фоне энергетического кризиса стоимость нефти росла пять недель подряд, 11 октября нефть Brent подорожала до уровня 2018 года, цена WTI была на семилетнем максимуме ($84 и $82 за баррель соответственно). 

Байден призывал ОПЕК+ нарастить уровень добычи нефти, чтобы поддержать рынок, но производители нефти отказались и 5 ноября стоимость нефти марки Brent подорожала на 1,26% до $81, 83 за баррель, а марки WTI – на 2,04%, до $80,39 за баррель, пишет Reuters.

После объявления Байдена о вскрытии резервов стоимость нефти на короткое время упала, а потом подорожала более чем на $1 за баррель, отмечает Bloomberg. Как пишет агентство, рынок был ошеломлен деталями сделки, в частности тем, что большая часть освобождаемого объема нефти должна быть возвращена. 

Согласно данным сайта Investing.com, 23 ноября торги закрылись на отметке $82,16 за баррель нефти Brent и $78,44 – за баррель нефти WTI.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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