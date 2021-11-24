Байден решил задействовать часть стратегического нефтяного резерва США, чтобы сдержать цены

“Сегодня президент объявляет, что министерство энергетики выделит 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, чтобы снизить цены для американцев и решить проблему несоответствия между спросом в связи с выходом из пандемии и предложением”, – говорится в релизе.

32 млн баррелей нефти планируют освободить в качестве ссуды в ближайшие месяцы, со временем этот объем планируют постепенно в течение нескольких лет вернуть в резерв.

Еще на 18 млн баррелей США увеличат объемы продажи нефти. Этот шаг Вашингтон принял в координации с другими странами, в частности с Китаем, Индией, Южной Кореей, Японией и Великобританией.

В Белом доме отметили, что за последние недели, когда стало известно о планах США, цены на нефть упали на 10%.

Контекст:

В начале осени на фоне энергетического кризиса стоимость нефти росла пять недель подряд, 11 октября нефть Brent подорожала до уровня 2018 года, цена WTI была на семилетнем максимуме ($84 и $82 за баррель соответственно).

Байден призывал ОПЕК+ нарастить уровень добычи нефти, чтобы поддержать рынок, но производители нефти отказались и 5 ноября стоимость нефти марки Brent подорожала на 1,26% до $81, 83 за баррель, а марки WTI – на 2,04%, до $80,39 за баррель, пишет Reuters.

После объявления Байдена о вскрытии резервов стоимость нефти на короткое время упала, а потом подорожала более чем на $1 за баррель, отмечает Bloomberg. Как пишет агентство, рынок был ошеломлен деталями сделки, в частности тем, что большая часть освобождаемого объема нефти должна быть возвращена.

Согласно данным сайта Investing.com, 23 ноября торги закрылись на отметке $82,16 за баррель нефти Brent и $78,44 – за баррель нефти WTI.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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