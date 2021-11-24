Прядкина нет, Fan ID будет

Явные и закулисные итоги первого круга чемпионата РФ по футболу.

За четыре месяца 16 команд отыграли 120 спектаклей, в которых, как ни странно, солировали артисты с русскими паспортами. Но воочию голевые приключения и достижения Гамида Агаларова и Артема Дзюбы, а также фирменные мучения «Спартака» и 800-й матч в карьере Игоря Акинфеева смогли увидеть только те счастливчики, у которых были не только деньги на недешевые билеты, но и QR-коды. А вот непотопляемого, казалось бы, главу РПЛ и выписанного из Венгрии начальника всех судей хороший иммунитет не спас: Сергей Прядкин и Виктор Кашшаи сложили свои полномочия не без вмешательства «Газпрома». А счет на табло пока в пользу «Зенита», который бодрее всех бегал по полям летом и осенью.

Гамид Агаларов (справа). Фото: РИА Новости

Исторический Дзюба и крутой Гамид

Вы удивитесь, но лучшим бомбардиром чемпионата является Гамид Агаларов из занимающей 12-е место «Уфы». Причем 21-летний форвард, сумевший отличиться 13 раз, причастен к 86% голов своей команды (всего на счету «горожан» 16 мячей. — А. У.). И по этому показателю форварду, за которым уже охотятся столичные клубы, сегодня нет равных в Европе. Артем Дзюба, к слову, нынче значит для «Зенита» куда меньше. Однако скандальный нападающий в 13-м туре нанес-таки свой 144-й результативный укол во внутренних первенствах и перекрыл древнейший рекорд Олега Веретенникова, превратившись в голеадора всея России. Ругать универсального зазнайку, забившего на сборную страны, безусловно, не возбраняется и дальше. Но впереди питерского балагура теперь только великий Олег Блохин (211 мячей) из советского прошлого.

Офсайд Прядкина

Сергей Геннадьевич возглавлял РПЛ почти 15 лет. Он стал этаким Путиным от футбола, который (футбол) при нем скатывался все ниже, но не лишался господдержки. И отставка хитрого чиновника, не мешавшего побеждать и процветать отдельным клубам, виделась чем-то фантастическим. Но после того как Прядкин допустил проведение тендера на телеправа, едва не лишив «Матч ТВ» родного пятнистого контента, случился мощный штрафной удар от главы «Газпрома» Алексея Миллера. И, не удержавшись в стенке, полковник запаса сдал удостоверение, а его место занял глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. Но самое смешное заключается в том, что Прядкин начал почти тут же трудиться в УЕФА, о чем и сказал прессе: «Назначен советником руководства союза по работе с европейскими лигами и командами». А болельщики шутят: мол, понадобился связной между их коррупционерами и нашими…

Витор вместо Виктора

Своеобразная игра в прятки произошла и в судейском корпусе. Незаметного венгра Виктора Кашшаи, рулившего отечественными арбитрами 18 месяцев, неожиданно сменил на боевом посту 64-летний португалец Витор Перейра, известный тем, что обслуживал два чемпионата мира и написал книгу для футбольных служителей Фемиды «Таланты и наставники». «Мне интересно, кто пролоббировал данного специалиста? Он старомодный и не разбирается в системе ВАР. К тому же РФ для него — это возможность пополнить банковский счет, а все остальное ему до лампочки», — такое мнение выразил бывший рефери Игорь Федотов. Сам же Перейра считает своей целью «объединить 85 регионов в одно судейское целое». Впрочем, глядя на то, как продолжают резвиться и чудить его подслеповатые подопечные, становится понятно, почему на аналогичных должностях в других странах инструктор долго не задерживался.

Тренерская чехарда

Такого количества педагогических конфликтов не случалось давно: 5 потерявших терпение президентов решили заменить учителей в разгар сражений (смотри таблицу). Причем ни в одном из клубов, за исключением «Ростова», умудрившегося по разным причинам лишиться двух сэнсэев, рокировки не произвели заметного эффекта. Но особо отличились подмосковные «Химки», которые 25 октября уволили интеллигентного Игоря Черевченко, а спустя месяц, не найдя достойной кандидатуры, вернули его обратно. Что тут скажешь, русский футбол — бессмысленный и беспощадный: к примеру, неустойка за досрочное расторжение контракта с сербом Марко Николичем обошлась столичному «Локомотиву» в 3 миллиона евро…

«РОСТОВ»

Тренер: Валерий Карпин

Матчи в сезоне-21/22: 2

Преемник: Юрий Семин

«УРАЛ»

Тренер: Юрий Матвеев

Матчи в сезоне-21/22: 3

Преемник: Игорь Шалимов

«АРСЕНАЛ»

Тренер: Дмитрий Парфенов

Матчи в сезоне-21/22: 6

Преемник: Миодраг Божович

«РОСТОВ»

Тренер: Юрий Семин

Матчи в сезоне-21/22: 6

Преемник: Виталий Кафанов

«ЛОКОМОТИВ»

Тренер: Марко Николич

Матчи в сезоне-21/22: 10

Преемник: Маркус Гисдоль

«ХИМКИ»

Тренер: Игорь Черевченко

Матчи в сезоне-21/22: 12

Преемник: Игорь Ющенко

«ХИМКИ»

Тренер: Игорь Ющенко

Матчи в сезоне-21/22: 2

Преемник: Игорь Черевченко

Зарема Салихова и Леонид Федун. Фото: РИА Новости

Несчастный «Спартак»

В год своего столетия народная команда анонсировала борьбу за золото. Но на деле в большой спартаковской семье началась борьба за трон, и стартовало грустное реалити-шоу, которое спродюсировала Зарема Салихова (спутница Леонида Федуна), посредством телеграм-канала поведавшая все, что творилось в тушинских землях. Из ее переписки с бывшим спортивным директором Дмитрием Поповым страна узнала, как проворачивались трансферы, как сливались неугодные придворные и как решались тренерские судьбы. В этом «бермудском треугольнике» заплутали и футболисты, которые под руководством Руя Витории растеряли честь и совесть и выключились из чемпионской гонки, даже не включившись в нее. 1:7 от «Зенита» — вот чем пока запомнились Джикия и компания. А госпожа Салихова уже подыскала в Италии нового коуча — итальянца Паоло Ваноли. Но главное, что до области вылета занимающий 10-е место «Спартак» гораздо ближе, чем до зоны еврокубков.

Юбилейный Акинфеев

«Всем спасибо! Это не только мой рекорд, но и ваш. Но это всего лишь цифры», — так отреагировал на 500-й матч в российском первенстве и на 800-й за всю карьеру 35-летний голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев. Однако скромный автор трех десятков различных свершений 21 ноября стал, как бы пафосно это ни звучало, первым игроком за всю историю отечественного футбола, кто провел пять сотен встреч в высшем дивизионе. Не знаю, доиграется ли уникальный армеец до 1000, но как минимум подобраться к легендарному Буффону он вполне способен.

Игорь Акинфеев. Фото: РИА Новости

ВРАТАРИ-РЕКОРДСМЕНЫ ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНАТОВ ПО ЧИСЛУ МАТЧЕЙ

Джанлуиджи Буффон (Италия) — 658 матчей











Андони Субисаррета (Испания) — 622 матчей











Микаэль Ландро (Франция) — 618 матчей











Сандер Боскер (Голландия) — 562 матча











Игорь Акинфеев (Россия) — 500 матчей

Fan ID на горизонте

Неделю назад Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении Fan ID для болельщиков. Проще говоря, правительство собирается внедрить персональную электронную карту для идентификации зрителя в целях обеспечения государственной безопасности и порядка. Также, по словам замминистра спорта Андрея Федорова, «эта мера позволит повысить посещаемость соревнований». Но каким образом? Ведь в эпоху пандемии одна только необходимость предъявлять перед входом на арены QR-код отрезала от походов на матчи значительную часть публики. Но самое печальное, что подобный полицейский указ опоздал лет на двадцать, когда чуть ли не каждый поединок «ознаменовывался» схваткой хулиганов с ОМОНом. Сегодня на стадионах не сыщешь ни тех, ни других, а хруст попкорна заглушает тихие кричалки оставшихся в живых могикан. «Ну и где логика?» — возникает вопрос. А ответ прост: под эту ужасно бестолковую «фишку», которая наверняка отвадит от футбольного досуга еще часть нейтральных зрителей, из бюджета будет выделено 773 миллиона рублей…

Андрей Успенский, корреспондент

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